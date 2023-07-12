Максим Микитась перебуває в СІЗО понад півроку, за цей час суму застави для нього регулярно зменшують

Колишнього народного депутата Максима Микитася, якого обвинувачують у пропозиції надання хабара меру Дніпра Борису Філатову, залишили під вартою ще на 60 діб. Таке рішення ухвалили судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як повідомив «Центр протидії корупції», Микитась залишиться в СІЗО до 8 вересня, однак він може вийти під заставу, розмір якої зменшили удвічі: із 40 до 20 млн грн.

Зауважимо, що розмір застави для Микитася зменшують не вперше: так, у жовтні минулого року слідчий суддя обрав колишньому депутату заставу у 260 млн грн, згодом апеляція зменшила її розмір до 100 млн грн. Потім заставу зменшували ще кілька разів, востаннє із 80 до 40 млн грн.

В суді Микитась скаржився на погані умови у СІЗО, а його адвокат надала понад 30 подяк і різних відзнак, які, на думку сторони захисту, позитивно характеризують обвинуваченого. Також захист говорив про те, що в доньок Микитася скоро день народження, відтак звільнення його з-під варти під заставу може стати для них подарунком.

Адвокати Микитася наголошували на тому, що він нібито не може сплатити 40 млн грн, оскільки, за версією захисту, значну частину статків він роздав на благодійність.

Правоохоронці підозрюють колишнього народного депутата Максима Микитася у спробі підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро. Це одна з рекордних сум пропонованого хабаря, яку правоохоронці зафіксували в Україні.

За інформацією слідства, у жовтні Микитась запропонував меру Дніпра хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Гроші він обіцяв надавати частинами впродовж дії проекту – до 2027 року. «Лояльність» мера ексдепутат оцінив у 10% від вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Правоохоронці почали розслідування за заявою Бориса Філатова. Микитася затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Хто такий Максим Микитась

У 2010-2016 роках Микитась був президентом державної будівельної корпорації «Укрбуд». А з 2014 до 2015 року – депутатом Київської міської ради, заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури й землекористування.

Народним депутатом Максим Микитась був у 8-му скликанні Верховної Ради (2014-2019 роки), обраний 2016 року на проміжних виборах як безпартійний самовисуванець.

У 2019 році Микитасю повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень. 2020 року Микитась пішов на угоду зі слідством за цією справою і його звільнили з-під варти. У межах цієї справи Микитась також отримав підозру за підроблений висновок судового експерта з оцінкою реальної ринкової вартості об’єктів нерухомості. Наразі цю справу слухають у суді.

Окрім того, Микитася підозрювали у викраденні його колишнього юриста Олега Мірошниченка та вимаганні 800 тис. доларів США.