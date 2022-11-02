Максиму Микитасю зменшили заставу з 260 млн грн до 100 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила розмір застави для колишнього народного депутата Максима Микитася, якого викрили на рекордному хабарі у 22 млн євро. З 260 млн грн заставу зменшили до 100 млн грн, повідомив суд у вівторок, 1 листопада.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисників Микитася та частково задовольнила їх. Ухвалу слідчого судді скасували у частині про заставу, встановивши нову в сумі 100 млн грн. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, 20 жовтня ВАКС відправив Микитася під варту з можливістю внести 260 млн грн застави. Запобіжний захід триватиме до 16 грудня 2022 року включно. Якщо ж Микитась сплатить заставу, йому все одно доведеться не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі й носити електронний засіб контролю.

Правоохоронці підозрюють колишнього народного депутата Максима Микитася у спробі підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро. Це одна з рекордних сум пропонованого хабаря, яку правоохоронці зафіксували в Україні.

За інформацією слідства, у жовтні Микитась запропонував меру Дніпра хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Гроші він обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера ексдепутат оцінив у 10% від вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Правоохоронці почали розслідування за заявою Бориса Філатова. Микитася затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Хто такий Максим Микитась

У 2010-2016 роках Микитась був президентом державної будівельної корпорації «Укрбуд». А з 2014 до 2015 року – депутатом Київської міської ради, заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури й землекористування.

Народним депутатом Максим Микитась був у 8-му скликанні Верховної Ради (2014-2019 роки), обраний 2016 року на проміжних виборах як безпартійний самовисуванець.

У 2019 році Микитасю повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень. 2020 року Микитась пішов на угоду зі слідством за цією справою і його звільнили з-під варти. У межах цієї справи Микитась також отримав підозру за підроблений висновок судового експерта з оцінкою реальної ринкової вартості об’єктів нерухомості. Наразі цю справу слухають у суді.

Окрім того, Микитася підозрювали у викраденні його колишнього юриста Олега Мірошниченка та вимаганні 800 тис. доларів США.