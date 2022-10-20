Микитася заарештували за підозрою у спробі дати 22 млн грн хабара меру Дніпра

Вищий антикорупційний суд арештував колишнього народного депутата, екс-очільника будівельної корпорації «Укрбуд», який пропонував 22 млн євро хабара міському голові Дніпра Борису Філатову. У четвер, 20 жовтня, йому було обрано запобіжний захід. За рішенням суду екс-очільника «Укрбуду» взяли під варту з альтернативою внесення 260 млн грн застави, повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«20 жовтня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ погодженим прокурором САП слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату України VIII скликання, який підозрюється у пропозиції надання 22 млн євро неправомірної вигоди за можливість будувати метро в місті Дніпро. За рішенням суду до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 млн гривень застави», – повідомили в САП.

Строк дії запобіжного заходу – до 16 грудня 2022 року.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає прізвища підозрюваного. Проте два дні тому стало відомо, що на спробі дати хабар меру Дніпра спіймали Максима Микитася. Колишній топ-посадовець «Укрбуду» і екс-нардеп намагався підкупити за 22 млн євро міського голову Дніпра Бориса Філатова. Мер мав сприяти підконтрольній екс-нардепу групі підприємств укласти контракт на будівництво метро в Дніпрі поза конкурсом. Філатов звернувся з заявою в НАБУ.