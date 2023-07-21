Також Микитась отримав дозвіл від суду поїхати на кілька днів на Прикарпаття

Колишній народний депутат Максим Микитась, якого обвинувачують у пропозиції надання хабара меру Дніпра Борису Філатову, вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу, яку 12 липня встановив ВАКС, повідомили у п'ятницю, 21 липня, у прес-службі Центру протидії корупції.

За колишнього депутата внесли заставу, яку раніше зменшували кілька разів – у жовтні минулого року слідчий суддя обрав колишньому депутату заставу у 260 млн грн, згодом апеляція зменшила її розмір до 100 млн грн. Потім заставу зменшували ще кілька разів, востаннє із 80 до 40 млн грн.

«Сталося це після того, як 11 липня ВАКС продовжив Микитасю тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн. Рішення ухвалили судді ВАКС Воронько, Біцюк і Михайленко», – повідомили у прес-службі ЦПК.

Окрім виходу з СІЗО Максим Микитась попросив у суду поїхати на Івано-Франківщину за сімейними обставинами. З 2 по 7 серпня суд дозволив хабарнику перебувати на Прикарпатті, якщо це не завадить судовим засіданням 4 та 8 серпня.

Нагадаємо, у 2019 році екс-нардепу повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень. Судовий розгляд справи триває і надалі. Також Микитася підозрювали у викраденні його колишнього юриста Олега Мірошниченка та вимаганні 800 тис. доларів США.

У жовтні 2022 року Максима Микитася спіймали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову у розмірі 22 млн євро. Гроші Микитась намагався дати за контракт на будівництво метрополітену в Дніпрі.