Максима Микитася підозрюють у розкраданні грошей на оборонному замовленні

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Максима Микитася у справі про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони на будівництві складів боєприпасів. Про це повідомив Центр протидії корупції у понеділок 6 листопада.

Зазначається, що прокурор САП просив взяти колишнього нардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн.

«Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт. Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет», – йдеться у повідомленні.

На це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.

«Це чергове сумнівне рішення слідчого судді Ткаченка. Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував щонайменше 7 підозр, кілька разів сидів у СІЗО, порушував встановлені судом обов’язки і має статус обвинуваченого у двох корупційних справах, це щонайменше дивно», – вважають в ЦПК.

Як інформував ZAXID.NET, екс-нардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт. Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.