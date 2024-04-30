Зенітні гармати NBS MANTIS

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у вівторок, 30 квітня, заявила про надання Україні нового пакета військової допомоги. Відповідну інформацію вона оприлюднила у соцмережі X.

«Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й іншого важливого обладнання та технічних засобів для ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

За словами прем'єр-міністерки, це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України.

Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками», – додала Сіліня.

Додамо, що імовірно мова йде про модульну автоматична і мережеву систему наведення і перехоплення MANTIS (Колишня назва – NBS C-RAM). Цей зенітний артилерійський комплекс ближнього радіуса дії призначений для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз, у тому числі пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

NBS MANTIS ближнього радіусу дії здатна виявити, відстежити і збити снаряди на близькій відстані від об'єкта, що охороняється.

На початку квітня 2024 року Україна та Латвія підписали безпекову угоду згідно з якорю, Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП.

З урахуванням квітневого пакета військова допомога Україні з боку Латвії сягне 392 млн євро, а загальна підтримка України – 850 млн євро. У 2024 році підтримка України перевищить 200 млн євро, військова допомога становитиме приблизно 112 млн євро, або майже 0,25% ВВП Латвії, зазначає сайт «Бабель».