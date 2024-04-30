Звернення прийняли на засіданні міської ради 30 квітня

Депутати Івано-Франківської міськради звернулися до президента та ВРУ з проханням спрямувати видатки державного бюджету з фінансування політичних партій на Збройні Сили України. Звернення прийняли на засіданні міської ради 30 квітня.

Як йдеться у зверненні, на фінансування діяльності політичних партій в Україні у 2024 році виділено понад 840 млн гривень. Івано-франківські депутати вважають, що ці гроші могли б піти на зміцнення обороноздатності держави і просять президента розглянути петицію про спрямування більшої частини державного фінансування політичних партій на потреби Сил оборони, яка зібрала 25 тисяч підписів, а Верховну Раду – схвалити законопроект № 11189 від 22 квітня.

«У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування на оборонні потреби коштів, направлених на державне фінансове забезпечення політичних партій”. Прийняття цього проекту Закону дозволить видатки бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій спрямувати на фінансування Збройних Сил України в умовах воєнного стану», – зазначили в Івано-Франківській міськраді.

Додамо, що Закон України «Про політичні партії в Україні» передбачає державне фінансування статутної діяльності політичних партій, їхніх офісів, апаратів, інформаційної діяльності тощо. Законопроект №11189 пропонує спрямувати призначені на фінансування політичних партій кошти на діяльність Збройних Сил України, мобілізацію та мобілізаційну підготовку, медичне забезпечення особового складу сил оборони, а також на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.