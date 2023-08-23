Партії мають надати звіти за усі пропущені періоди

Верховна Рада знову зобов'язала політичні партії звітувати щодо витрат державних коштів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у середу, 23 серпня.

Депутати проголосували у другому читанні за євроінтеграційний законопроект №9419-1, який зобов'язує партії надавати звіти щодо витрат бюджетних коштів. Загалом за законопроект проголосувало 309 депутатів.

За даними руху «Чесно», законопроект передбачає відновлення подання фінансових звітів політичними партіями. «За останні чотири роки отримали майже 3 млрд гривень бюджетних коштів і не звітували публічно за витрати», – повідомили у прес-службі «Чесно».

Законопроект є однією з вимог Євросоюзу щодо інтеграції України. Нововведення має на меті запобігти корупційним схемам та розтраті державних коштів партійниками.

«Прийняття цього законопроекту дозволить НАЗК здійснювати державний контроль за дотриманням

встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності», – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Відтак, коли законопроект набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які звітування не відбувалося. Нагадаємо, вперше звітування партій було призупинено через пандемію Covid-19 у 2020 році. Вдруге звітування припинилося через введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року.