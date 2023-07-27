Верховна Рада уточнила положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України. Таким чином, Україна виконала першу рекомендацію Єврокомісії щодо свого вступу в ЄС. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 293 народні депутати на засіданні в четвер, 27 липня.

Як пише «Укрінформ», закон було розроблено з метою удосконалення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах шляхом внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про Конституційний Суд України», «Про правовий режим воєнного стану».

Закон передбачає, що Апарат Верховної Ради протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору приймає документи від претендентів на участь у відборі на посаду судді Конституційного суду. На підставі поданих документів профільний комітет парламенту на своєму засіданні встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду, та приймає обґрунтоване рішення про допуск або недопуск кандидатів до конкурсного відбору.

Також документ встановлює принципи формування та повноважень дорадчої групи експертів. Дорадча група експертів формуватиметься за таким принципом: у ній будуть три представники від міжнародних партнерів, при цьому один із членів – це представник Венеційської комісії, ще три представники – українські національні експерти.

Окрім того, передбачено, що Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія), а також міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу дорадчої групи експертів можуть надати список із пропозиціями заступників членів дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена дорадчої групи.

Дорадча група експертів проводитиме перевірку на доброчесність кандидатів, їхніх професійних якостей, і лише після того всі шість експертів голосуватимуть за кожного кандидата за відповідним рейтингом. Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» дорадча група не може ухвалити рішення, то буде проведено повторне голосування. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двох запропонували міжнародні організації чи Венеційська комісія, є вирішальними. Документ регламентує, що результати рейтингового голосування кожного члена дорадчої групи є відкритими, фіксуються поіменно та публікуються на офіційному сайті Конституційного суду.

Після отримання від дорадчої групи списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду, рішень дорадчої групи щодо оцінки відповідності кожного кандидата конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України проводять співбесіду з кандидатами, включеними до списку оцінених кандидатів.