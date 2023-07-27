Перед голосуванням Ткаченко виступив у парламенті

У четвер, 26 липня, Верховна Рада України ухвалила рішення щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з посади. Перед голосуванням у парламенті виступив сам міністр, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За припинення повноважень Олександра Ткаченка проголосував 321 депутат. Проти виступило два нардепи, проте хто саме, Железняк не уточнив.

«Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і, скоріш за все, не буде цього тижня», – повідомив нардеп.

Результати голосування щодо відставки Олександра Ткаченка

Зазначимо, профільний комітет Ради не підтримав відставку Ткаченка, аргументувавши це «малою фатальністю помилок та значними досягненнями» міністра. Більшість депутатів виступило проти звільнення Ткаченка, переклавши голосування про відставку міністра на Верховну Раду.

Нагадаємо, раніше українці ініціювали петицію щодо звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури, яка набрала необхідних 25 тисяч голосів на початку червня. Водночас Денис Шмигаль не погодився звільнити Олександра Ткаченка. 20 липня навколо Ткаченка розгорівся скандал через виділення Мінкультом 33 млн грн на серіал «Інгулець» з головним героєм, який нагадує неоднозначного власника ФК та підприємця Олександра Поворознюка, який був внесений до бази «Миротворця».

Того ж дня президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення запропонував уряду звільнити Ткаченка з посади міністра культури. За його словами, відповідну розмову він провів з прем'єром Денисом Шмигалем. За словами президента, рішення про звільнення Олександра Ткаченка прийняте у зв'язку із бюджетними коштами та закупівлями міністерства культури. Зокрема йдеться про бюджетні 400 млн грн, виділені МКІП на неоднозначні серіали, що викликало великий резонанс у суспільстві.

Наступного дня, 21 липня, Олександр Ткаченко офіційно подав у відставку. За його словами, рішення Володимира Зеленського його здивувало. Ткаченко додав, що бюджетні кошти на культуру не менш важливі, аніж на озброєння для ЗСУ.