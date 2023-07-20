Олександр Ткаченко.став міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денисові Шмигалю замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики.

За словами Володимира Зеленського, рішення про звільнення Олександра Ткаченка прийняте у зв'язку із закупівлями міністерства культури. Зокрема йдеться про бюджетні 400 млн грн, виділені МКІП на серіали сумнівної якості, що викликало великий резонанс у суспільстві.

«Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди – це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших», – зазначив Ткаченко.

Проте головними претензіями до міністра є саме те, що оплачена коштами платників податків продукція не має відношення ані до культури, ані до історії.

Раніше українці ініціювали петицію щодо звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури. На початку червня ця петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. Однак Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію за звільнення Ткаченка, яка на початку червня набрала понад 25 тисяч голосів.

Ткаченко уже подавав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики у 2021 році, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році. Тоді його відставка не була прийнята.