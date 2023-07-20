Продюсером та співавтором сценарію є Юрій Горунов

Мінкульт виділить 33,6 млн грн на 24-х серійний серіал «СМТ Інгулець». В центрі сюжету герой, який дуже нагадує епатажного підприємця з Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка, який, серед іншого, перебував у базі «Миротворця».

Замовником серіалу є державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України», засновником якого є Міністерство культури та інформаційної політики України. Це материнська компанія держканалів «Дом» та «UATV». Про це йдеться на сайті «Prozorro».

Канали замовили послуги «з виробництва (створення) аудіовізуального твору – серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець», що включає в себе написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва» компанії «Прототип Продакшн», яка належить шоумену, телеведучому та продюсеру Юрію Горбунову. Він і буде продюсером серіалу та одним з авторів сценарію. Нагадаємо, що найвідомішою продукцією компанії є трилогія «Скажене весілля».

«Два талановитих айтишніка Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт "Інгулець", де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі», – подано синопсис серіалу у протоколі на сайті «Prozorro».

Нагадаємо, депутат Кіровоградщини, президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк свого часу опинився у базі «Миротворець». У листопаді 2013 року Поворознюк підтримав президента України Віктора Януковича у рішенні щодо призупинення євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у бік Росії.

У 2022 році він записав звернення до Володимира Зеленського, яке стало вірусним після того, як на нього був записаний DJ-мікс, а саме трек «Вова, ї*аш їх б*ять» від Мюслі UA. У травні 2022 року вийшов інший трек від Мюслі UA під назвою «Остановіть ви цю ху*ню» із фразами того ж таки Олександра Поворознюка. Підприємець має щонайменше три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України «Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна».

Цікаво й те, що синопсис серіалу нагадує серіал «Жуки», який вийшов на російському каналі «ТНТ» у 2019 році. «Нікіта, Артемій та Денис, програмісти з Москви, розробили унікальний інтернет-додаток для смартфонів "TWIN". Але в останній момент багатомільйонна угода з інвестором зривається і хлопців призивають на службу в армію. Вони вирішують обрати альтернативну службу, для несення якої їдуть до вигаданого села Жуки Саратовської області», – йдеться у синопсисі російського серіалу.

Інформація про «СМТ Інгулець» викликала неабиякий суспільний резонанс. Тож з поясненнями виступили і МКІП, і продюсер Горбунов.

«Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, яка буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? З початком великої війни ми дали сотні концертів для ЗСУ, я знаю, як військові хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен», – вважає продюсер, який у своєму Instagram обійшов мовчанням особистість одіозного підприємця та наголосив, що це – «культурний фронт».

«Усі проекти-переможці мистецького конкурсу, якого б жанру вони не були – від новорічної комедії до військової драми чи мелодрами – відображають реалії нашого сьогодення і звертаються до різних сторін життя країни, що воює, та її громадян, і будуть зняті українською мовою...Частина прем’єр очікується вже цього року, більшість – наступного», - йдеться в роз'ясненні ДП «МПІУ».

Організатори зазначили, що на конкурс було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Загалом це понад 240 годин контенту, який вийде в ефірах різних українських телеканалів.

Так що очевидно, що проблема тут не лише в одному серіалі. Загалом на виробництво серіалів держава виділила 400 млн грн. Про конкурс та його переможців першою написала відома українська кастинг-директорка Алла Самойленко. Вона виклала перелік компаній, які стали переможцями та те, кому вони належить, а також зазначила, що серед переможців є й російські формати, куплені, ще до повномасштабного вторгнення.

«Цей конкурс був проведений абсолютно непрозоро. Хто був у відбірковій комісії, за якими критеріями оцінювали проекти, чому саме ці фільми та серіали стали переможцями? Усієї правди ми не знаємо. Між тим, у списку є одразу кілька проектів компанії «Мейнстрім пікчерз», керівник якої – голова Ради з державної підтримки кіно Артем Колюбаєв. Він же — партнер у кінобізнесі голови ОП Андрія Єрмака, про якого колеги з BIHUS.info свого часу робили розслідування», – зазначає «Детектор медіа».

Видання наводить приклади інший майбутніх серіалів. Більшість проектів мають бути зняті ще до кінця цього року. Тож можна очікувати, що на «Prozorro» з’являтимуться нові проекти. Серіал із тим, на яке кіно витрачаються кошти платників податків, триватиме. Тим більше, що кінематографісти уже давно б'ють на сполох, що скоро Україна не матиме фільмів для представлення країни на міжнародному рівні.