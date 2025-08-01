Після нетривалої паузи на глядачів чекають декілька великих прем’єр різних жанрів. Розповідаємо про найцікавіші з них.

«Очі Ваканди»

Eyes of Wakanda, Disney+, премʼєра 1 серпня

Маємо справу з мультсеріалом, який стане ще однією історію кіновсесвіту Marvel. Серіал розповідає про воїнів Ваканди, які протягом усієї історії подорожували світом у пошуках небезпечних артефактів з металу вібраніуму. У центрі сюжету Ноні – опальна учасниця організації Дори Міладже, що складається з вакандських жінок-войовниць, які охороняють Чорну пантеру. Деяких персонажів з серіалу ми могли бачити у фільмах «Чорна пантера», «Чорна пантера: Ваканда назавжди» тощо. Серіал буде зовсім коротеньким: матиме лише чотири епізоди, які вийдуть одночасно.

«Вождь війни»

Chief of War, Apple TV+, премʼєра 1 серпня, на головному фото

На межі XVIII століття, в епоху кровопролитних воєн між чотирма королівствами Гавайських островів, доля архіпелагу висіла на волосині. Каяна, корінний гаваєць, воїн, який довгий час мандрував далеко від батьківщини, повертається додому. Він вступає в криваву кампанію, переслідуючи мету обʼєднання, але в критичний момент піднімає повстання проти жорстокості і насильства. Переломний момент стає каталізатором обʼєднання Гаваїв, що відбувалося з 1782 по 1810 рік. Серіал заснований на реальних подіях, а його героїв шанують на батьківщині. Головну роль зіграв Джейсон Момоа («Аквамен», «Гра престолів»). І це цілком логічно, адже його батько є корінним гавайцем.

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«Чужоземка: Кров моєї крові»

Outlander: Blood of My Blood, Starz, премʼєра 8 серпня

Серіал є приквелом історичного фентезі-серіалу «Чужеземка», який уже має сім сезонів, триває робота над восьмим. Оригінальний серіал розповідає Клер Рендал, яка дивним чином з часів Другої світової війни потрапляє у середину ХVIII століття. У приквелі головними героями стануть батьки Клер, тож події відбуватимуться у першій половині ХХ століття та у першій половині ХVIII століття. Серіал базується на серії романів американської письменниці Діани Геблдон. Перший сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів.

«Метелик»

Butterfly, Amazon, премʼєра 13 серпня

Колишній співробітник американської розвідки Девід Джунг давно відійшов від справ. Нескінченні погоні та стрілянину він проміняв на спокійне розмірене існування далеко від країни, де пройшла велика частина його життя. Девід перебрався до Південної Кореї. Його особа була нікому невідома, і він перебував у повній впевненості, що минуле ніколи його не наздожене. Джунг розуміє, як сильно помилявся, коли на нього відкривається полювання. За його слідами йде молода і вкрай небезпечна агентка Ребекка.

Головні ролі в серіалі виконали Деніел Дае Кім («Поліція Гаваїв») та Пайпер Перабо («Бар "Бридкий койот», «Єллоустоун», «Гуртом дешевше»). Перший сезон налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.