Цікавий прокатний тиждень чекає на нас в українських кінотеатрах. Серед головних прем’єр – перезапуск відразу двох старих та підзабутих уже проєктів та несподіваний переможець цьогорічного Берлінале.

«Мрії»

Drømmer

Цьогоріч зовсім несподівано «Золотого ведмедя» Берлінале отримав норвезький фільм «Мрії» (Drømmer). Він є другою частиною трилогії режисера Даґа Йогана Гауґеруда. Перша частина «Секс» була показана у Берліні, а третя – «Кохання» на Венеційському кінофестивалі. Режисер поміняв місцями другу та третю частини, щоб максимально заплутати глядачів. Не вдалось. У нього вийшла тонка та прозора картина про родину, кохання та ревнощі. У фільмі йдеться про дівчину, яка закохана у свою вчительку. Усю історію вона розповідає у щоденнику, який згодом планують видати.

«Голий пістолет»

Naked Gun, на головному фото

Фільм є перезапуском культової комедійної франшизи 90-х «Голий пістолет». Нова версія, як і оригінал, пародіювала детективні фільми та стереотипи, які існують щодо поліції. Цього разу у центрі сюжету опинився Френк Дребін-молодший, син головного героя оригінальної трилогії. Як і батько, він працює у відділі «Поліцейський загін».

Це буде перший фільм серії без участі Леслі Нільсена та Прісцилли Преслі. Тепер головну роль зіграв Ліам Нісон («Роб Рой», «Чесний злодій», «Заручниця»). Також у фільмі зіграли Памела Андерсон (серіал «Рятівники Малібу», «Остання танцівниця»), Пол Волтер Гаузер («Я, Тоня», «Круелла», «Фантастична четвірка: Перші кроки»), репер Busta Rhymes та інші. Режисером фільму є Аківа Шаффер, відомий завдяки комедіям «Сусідський патруль» (2012) та «Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички» (2022).

«Руда Соня»

Red Sonja

Ще один перезапуск. Цього разу йдеться про фентезі 1985 року з Бриджит Нільсен та Арнольдом Шварценеггером, знятого на основі однойменної серії коміксів Marvel. У Рудої Соні було непросте дитинство. Її батьків та брата вбили солдати підступної та холодної королеви Гедрен, тож дівчинка залишилась сиротою. Плач маленької Соні чує дух, який дарує їй неймовірну силу та вправність. Але є одна умова: та ніколи не має зв'язуватись з чоловіками.

Тим часом королева Гедрен викрадає могутній Талісман, який здатен нести лише хаос та розруху. Разом з могутнім та войовничим героєм Калідором Соня має вирушити у невідомий та далекий Хаблак. Там, у столиці королеви Гедрен, вони мають відвоювати Талісман та вберегти світ від знищення. Головну роль зіграла італійка Матільда Лутц («Помста»). Зняла фільм британська режисерка М. Джей Бассетт («Соломон Кейн»).