Том Гіддлстон, який шалено танцює у фільмі за Стівеном Кінгом, – тільки це однозначно варте глядацької уваги! Утім, є ще багато причин для того, щоб не пропустити в кінотеатрах фільм «Життя Чака», який прославляє красу і цінність життя.

Українська прем’єра стрічки 14 червня відкрила фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open», а 17 липня фільм вже вийде в широкий український прокат. Світова прем’єра «Життя Чака» відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, де фільм здобув найпрестижнішу нагороду цього кінофоруму – Приз глядацьких симпатій. Ба більше – на прем’єру екранізації свого твору у Торонто приїхав сам Стівен Кінг, чого не відбувалося вже 26 років – із часів виходу фільму «Зелена миля».

То що ж такого особливого у «Житті Чака», і чому його точно варто подивитися? Пропонуємо п’ять відповідей на це питання.

«Нетипова» історія від Стівена Кінга

Стівена Кінга недарма називають королем жахів, адже саме горор-романи та їхні екранізації першими спливають в пам’яті, коли звучить ім’я письменника: «Сяйво», «Воно», «Керрі», «Кладовище домашніх тварин» тощо. Утім, є й інший Кінг – неймовірно людяний, чутливий, той, що оспівує людське життя і дає надію навіть у найтемніші часи. І, до речі, саме стрічки, зняті за такими «нетиповими» книгами Кінга, посідають найвищі сходинки у різноманітних рейтингах найкращих фільмів всіх часів. Наприклад, вже згадана «Зелена миля» наразі є 26-ю у рейтингу Top-250 IMDb, а «Втеча з Шоушенка» взагалі цей рейтинг очолює.

«Життя Чака» – це теж «нетиповий» Кінг. Однойменне оповідання, яке увійшло до збірки Стівена Кінга «Якщо кров тече» (2021), присвячене життю звичайного бухгалтера Чака Кранца. Він просто живе своє життя, та одного дня його ім’я раптово стає відомим на усе місто через привітання, яке з’являється буквально повсюди – на банерах, в радіоефірі, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре – разом із ним загине увесь світ…

Коли вийшов трейлер, Стівен Кінг одразу запостив його у тредсі та написав: «Я люблю цей фільм. І, сподіваюся, ви також полюбите».

Том Гіддлстон у головній ролі

Історія у фільмі розвивається у зворотному порядку: ми знайомимося із Чаком Кранцем, коли йому 39 років, а далі бачимо спочатку юність, а далі дитинство героя. Ми проходимо разом із ним його життєвий шлях і бачимо, як певні рішення, слова, люди, події впливають на формування та становлення особистості.

Кадр з фільму

Зважаючи на таку структуру оповідання і фільму, головну роль виконали одразу три актори: Чака-хлопчика зіграв юний Бенджамін Паяк, молодого Чака втілив Джейкоб Трембле («Кімната», «Доктор Сон»), а дорослого – британський актор Том Гіддлстон, найбільше відомий за роллю бога Локі з фільмів і серіалів Всесвіту Marvel.

«Чак – бухгалтер, який у душі є танцюристом, – каже актор про свого героя. – Він багатогранний, і його історія нагадує нам, що ми теж багатогранні, і маємо не забувати про безмежні можливості, з якими ми всі народжуємося».

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Та Гіддлстон – головна, але далеко не єдина зірка проєкту. Також у фільмі можна побачити лауреата BAFTA Чиветела Еджіофора («12 років рабства», «Доктор Стрендж», «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця»), Карен Гіллан («Месники», «Вартові Галактики», «Джуманджі»), Меттью Лілларда («П’ять ночей у Фредді», «Крик»). А дідуся Чака, котрий виховував хлопчика у дитинстві, зіграв ніхто інший, як Майк Гемілл – легендарний Люк Скайвокер із «Зоряних війн».

Режисер, який зняв фільми «Гра Джеральда», «Доктор Сон» та «Падіння дому Ашерів»

Режисером «Життя Чака» став Майк Фленаґан, який вже двічі екранізував Кінга – у фільмах «Гра Джеральда» та «Доктор Сон», – а зараз працює над розробкою серіальної екранізації «Темної башти». Окрім того, Фленаґан відомий і непов’язаними з Кінгом проєктам у жанрі горору: фільмами «Віджа: Походження зла» та серіалами «Привиди будинку на пагорбі», «Привиди маєтку Блай», «Опівнічна меса», «Падіння дому Ашерів». Одним словом, як і від Кінга, глядачі чекають від Фленаґана жахів. І режисер про це знає, та все одно аж ніяк не боїться розчарувати їх новим фільмом.

Кадр з фільму

«Я вперше прочитав оповідання “Життя Чака” ще до публікації збірки. Стівен Кінг тоді розіслав книгу багатьом різним продюсерам, продакшен-компаніям та кінематографістам: він так зазвичай робить, щоб оцінити їхній інтерес до твору. І я був повністю приголомшений цією книгою: її посланням, її радістю, її складністю та її структурою. Чесно кажучи, я ніколи не читав нічого подібного: ані у Стівена Кінга, ані у когось іншого. Того ж дня я написав Кінгу електронний лист і сказав: “Якщо я матиму шанс взятися за цю історію, це може бути найкращий фільм, який я коли-небудь зроблю”. Одним із найбільших сюрпризів для мене під час читання було те, наскільки неймовірно життєствердним і сповненим надії був загальний тон оповідання. І я сподіваюся, що глядачі відчують частину тієї радості, яка притаманна цій історії», – розповідає режисер.

Неймовірна танцювальна сцена

Одним із кульмінаційних моментів стрічки, котрий, власне, якнайкраще візуалізує ту радість і життєствердність, про яку каже режисер, є спонтанний і шалений танець героя Тома Гіддлстона на вулиці.

Кадр з фільму

«Чак – бухгалтер, він живе цифрами. І, глянувши на нього, ніхто б не сказав, що у старшій школі він був прекрасним танцюристом», – каже Гіддлстон. Актор зізнається, що під час зйомок сцени танцю, де його герой раптом пригадує все, що вмів колись, він знищив своє взуття, але – ні про що не жалкує: «Я буквально пропалив дірки в черевиках. Я танцював на розпеченому асфальті в Алабамі, і коли ми закінчили, крізь підошви було видно мої шкарпетки. Але це було справді весело!», – розповідає Том.

Високі рейтинги та захват критиків

Після прем’єри у Торонто «Життя Чака» вже має дуже високі глядацькі рейтинги: 7.6/10 на IMDb і 81% «свіжості» на Rotten Tomatos. І критики від стрічки також у захваті та пророкують їй статус нової класики за Стівеном Кінгом.

«Цей фільм відчувається як найзатишніша ковдра, котра огортає вас у кінотеатрі. Однак варто очікувати кілька розрядів статичної електрики, коли ви у цій ковдрі затишно вмоститеся, адже цей зворушливий, прекрасний фільм все ж таки заснований на повісті Стівена Кінга», – інтригує рецензент Boston Globe.

Кадр з фільму

«"Життя Чака" надивовижнішим чином досліджує радості та смутки добре прожитого життя», – акцентує журнал Time.

А оглядач NPR резюмує: «Твори Кінга можуть бути відверто сентиментальними, а також по-справжньому страшними, а цей фільм – таємниця з нотками смутку. На початку ви чухатимете потилицю, а наприкінці – витиратимете сльози». А самим відчути всю цю складну гаму почуттів ми зможемо у кіно вже 17 липня.