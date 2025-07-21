«Подібного фільму не буде ніколи», ‒ ввважає Variety

У прокат вийде «безкомпромісна апокаліптична одіссея» про «ідеальну» родину, яка живе в підземному бункері. Йдеться про фантастичний мюзикл «Кінець» з оскароносною Тільдою Свінтон і дворазовим номінантом на «Оскар» Майклом Шенноном. Фільм вийде в кінотеатрах України з 7 серпня. Видання Variety вважає, що «подібного фільму не буде ніколи».

Сюжет стрічки розгортається у розкішному підземному бункері, де серед картин і вишуканих вин родина створила свій ізольований світ після глобальної катастрофи. Син, який народився вже під землею, ніколи не бачив справжнього неба, а батьки й вірна прислуга ретельно підтримують ілюзію добробуту. Коли на порозі з'являється таємнича дівчина з іншого світу, їхня крихка гармонія починає руйнуватися. Чи готова ця «ідеальна» родина зустрітися з правдою, яка чекає за межами їхнього штучного раю?

«Кінець» – це перший ігровий фільм Джошуа Оппенгеймера, відомого режисера-документаліста, лауреата численних нагород за фільми «Акт вбивства» та «Погляд тиші», які були номіновані на премію «Оскар».

Головні ролі подружжя у стрічці виконали оскароносна Тільда Свінтон («Астероїд-сіті», «Виживуть лише коханці») та дворазовий номінант на «Оскар» Майкл Шеннон («Життя спочатку», «Нічні звірі»). Їхнього екранного сина втілив Джордж МакКей, лауреат Trophée Chopard Каннського кінофестивалю як відкриття 2017 року, який відомий своїми ролями у фільмах «1917», «Мюнхен. На порозі війни» та «Капітан Фантастик».

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До акторського складу також долучились Мозес Інґрам («Обі-Ван Кенобі», «Ферзевий гамбіт»), Брона Галлахер («Голота»), Тім Макіннерні («Іноді завжди ніколи») та Ленні Джеймс («І мертві підуть»).

У фільмі присутні постановки з хореографією від лауреата Премії «Тоні» Сема Пінклтона та оригінальними піснями, написаними самим режисером. А натхнення він черпав у мюзиклах «Золотого століття» та зі своєї реальної поїздки до бункера одного з нафтових магнатів.

Світова прем'єра відбулася на престижному Кінофестивалі в Теллурайді з подальшими показами в межах офіційних програм кінофестивалів у Торонто й Сан-Себастьяні.