Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов

В український прокат 11 вересня виходить біографічний фільм «Малевич» про художника, що змінив світ мистецтва. Стрічка з Віталієм Ажновим («Гуцулка Ксеня») у головній ролі слідкує за творчим шляхом генія, що має перетини з сучасністю, і показує, яким був автор «Чорного квадрата». Режисеркою фільму є Дар’я Онищенко, відома глядачам за картиною «Забуті».

Стрічка охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору, і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах «Калігула», «Марія Стюарт» і «Макбет» у театрі імені Івана Франка. Також важливі ролі втілили Ірма Вітовська-Ванца («Мої думки тихі»), Христина Федорак («Перевізниця»), Марина Кошкіна («Із зав’язаними очима», «Забуті»), Костянтин Темляк («БожеВільні»), Дарія Творонович («Валерія виходить заміж») і Олександр Рудинський («Камінь, папір, ножиці», що отримав BAFTA). Одного з персонажів втілив Олексій Горбунов («Дике поле»), який рідко погоджується зніматися у кіно та прискіпливо обирає режисерів, з якими працюватиме.

«Для мене було дуже важливо зберегти історичну правдивість. Разом з акторами ми шукали ту межу, яка дозволить зробити героїв цікавими, непередбачуваними, а з іншого боку відповідатиме їх біографіям і наповнить фільм глибиною. Ми довго працювали над створенням образів, вивчали архіви, консультувалися з істориками, аби кожен персонаж був цілісним, щирим і вписувався в епоху», – розповідає режисерка Дар’я Онищенко.

Музику до фільму створив Милош Єліч з «Океану Ельзи», також до саундтреків увійшла улюблена пісня Казимира Малевича «Гуде вітер вельми в полі» у виконанні Shumei. Її історія нерозривно пов’язана з Тарасом Шевченком і довгий час виконувалася на згадку про нього.

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Також стрічка покликана нагадати світу про українське коріння Казимира Малевича. 10 та 11 липня стрічку показали у межах паралельних заходів четвертої Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі. Куратором виступив доктор Олексій Гавриков, дослідник українського авангарду, а картину представила креативна директорка Українського інституту та креативна продюсерка стрічки Тетяна Філевська, яка вже багато років займається дослідженням біографії та творчості Казимира Малевича.

«Місце проведення показу – в серці стародавнього Рима, на руїнах давньоримського храму, поруч із видовищним Колізеєм – неймовірно атмосферна та красива локація із гігантським екраном під зорями. Важко уявити кращу атмосферу. Сотні італійців, українців та іноземних гостей дивились фільм про українське мистецтво, про видатного киянина Малевича і дуже емоційно реагували на історію його життя. У вітальному слові директорка музею Альфонсіна Руссо сказала, що для італійців важливо підтримувати українську культуру, яку знищує Росія», – коментує креативна продюсерка Тетяна Філевська.

Фестивальна прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі «Молодість». А в широкий український прокат біографічна драма «Малевич» виходить 11 вересня.