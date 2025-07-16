Режисеркою та авторкою сценарію фільму є Жанна Озірна

Романтичний трилер «Медовий місяць» про перші дні повномасштабного вторгнення виходить в український прокат. Режисеркою та авторкою сценарію фільму є Жанна Озірна, «Медовий місяць» – її повнометражний дебют. У 2020 році Жанну відібрали до програми Berlinale Talents (яка відзначає перспективних кінематографістів з усього світу). У 2025 році за створення фільму «Медовий місяць» її висунули на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка.

Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве, лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

Світова прем’єра фільму «Медовий місяць» відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі, одному з найпрестижніших кінофестивалів світу. Загалом фільм взяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі на КМКФ «Молодість» у Києві, Ґран-прі журі «Золотий Атлас» на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії вже у 2025-му.

«Я хотіла зробити фільм, де би кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою», – підкреслює режисерка стрічки Жанна Озірна.

«Ми зробили історію про нас, про звичайних людей, які опинилися у стані емоційного лімбо. Фільм, що допомагає глядачу зрозуміти, що ми пережили, що переживаємо зараз і на які цінності можемо спиратися, щоб вийти з цього стану. І це не лише кохання, довіра й надія, а й право відчувати страх і лють, наприклад. Делікатна та необхідна нам всім психотерапія, ефект якої триває ще кілька днів після перегляду», – розповідає Дмитро Суханов, продюсер проєкту.

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Головні ролі виконали українські актори Ірина Нірша та Роман Луцький. Для Ірини це перша головна роль у кіно. І вже на початку 2025 року вона отримала премію імені Сергія Параджанова за найкращу акторську гру у «Медовому Місяці» від Національної спілки кінематографістів України (НСКУ). Цією премією нагороджують кіномитців за професійні дебюти.

Роман Луцький відомий завдяки фільмам «Сторожова застава», «Секс і нічого особистого», «Відблиск», «Брати. Остання сповідь» тощо. У польській картині Даміана Коцура «Під вулканом» Роман зіграв одну з головних ролей. Вона була висунута Польщею на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» у 2025 році. Також на 59-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах у липні відбулась світова прем’єра фільму «Реновація» (Renovation, Литва, Латвія, Бельгія, 2025) за участі актора. Також Роман є провідним актором Івано-Франківського академічного театру.

«Рух в невідомість – це ризик, скоріш за все він усвідомлений але це кращий стан ніж паралізуюче очікування невідомого. Діяти – значить жити!», – додав Роман Луцький.

У фільмі також зіграв Олександр Рудинський, актор театру та кіно, який зараз грає в кіно і в Україні, і за кордоном.

У прокат в Укаїні «Медовий місяць» виходить 11 вересня. Фільм адаптований для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху.