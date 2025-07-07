У мережі з’явився міжнародний трейлер фільму Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», який розповідає історію звільнення села під Бахмутом. Це нова робота режисера, який став першим українським кінематографістом, що отримав премію «Оскар» за стрічку «20 днів в Маріуполі». На широкі екрани України стрічка виходить 28 серпня.

Андріївка – крихітне село за десять кілометрів від Бахмута – стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна стрічка українського режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова, лауреата «Оскара», Пулітцера, BAFTA та нагород Гільдій режисерів і продюсерів Америки. Чернов задокументував звільнення села Андріївка під Бахмутом разом із колегою, фотографом AP, ко-продюсером та оператором Алексом Бабенком. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).

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Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі «Санденс», де Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary. А в Україні першими стрічку побачили глядачі Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз «Docu/Світ», відзнаку «Rights Now!» та Приз глядачів. Днями Мстислав Чернов представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

У широкий український прокат фільм виходить 28 серпня. Дистриб’ютор – компанія «Артхаус Трафік».