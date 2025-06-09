Героями фільму стали бійці 3-ї окремої штурмової бригади

Новий документальний фільм українського режисера та журналіста Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» (2000 Meters to Andriivka) вийде у широкий прокат 28 серпня 2025 року. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік», яка є дистриб’ютором стрічки в Україні, та комунікаційна команда Мстислава Чернова.

Стрічка розповідає про звільнення військовими ЗСУ села Андріївка, що під Бахмутом. Зокрема, героями документального фільму стали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. У новій стрічці документаліст Мстислав Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко показують життя українських військових у окопах.

Всесвітня прем’єра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася 23 січня на кінофестивалі Sundance у США. В Україні стрічку представили 7 червня року під час 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

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Першими фільм переглянули бійці-герої з 3-ї окремої штурмової бригади та родини полеглих воїнів.

«Коли світ говорить про те, що і кому Україна має віддати, яку землю і чим пожертвувати, мені хочеться, аби ці люди дивилися фільм і пам'ятали про дві речі. Українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім'ї і за свою землю до кінця. І друге – це не просто розмови про абстрактні метри і кілометри. Це людські життя і кров героїв», – зазначив після показу стрічки Мстислав Чернов.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків.

Що відомо про Мстислава Чернова

Український режисер та документаліст, який багато років співпрацював із міжнародними агенціями. На початку повномасштаного російського вторгнення в Україну він разом із колегами з Associated Press в блокадному Маріуполі.

Побачене там виклали у фільмі «20 днів у Маріуполі», яка отримала низку престижних премій, серед яких – BAFTA, премія Гільдії режисерів США, премія Української кіноакадемії та «Оскар» за найкращий документальний фільм.