Український документаліст Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю Sundance за фільм «2000 метрів до Андріївки». Він отримав нагороду за найкращу режисуру у категорії «документальне кіно».

«2000 метрів до Андріївки» – це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премії «Оскар», Пулітцерівської премії, премій Гільдій режисерів та продюсерів Америки, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про російсько-українську війну.

Якщо «20 днів в Маріуполі» режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега фотограф Associated Press Олександр Бабенко спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.

Саме з перемоги на Sundance почалася успішна фестивальна історія дебютного фільму Чернова «20 днів в Маріуполі».