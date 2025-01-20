Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр

На офіційному YouTube-каналі кінофестивалю Sundance з’явилася відеопрезентація режисера Мстислава Чернова свого нового повнометражного документального фільму «2000 метрів до Андріївки» в розділі Meet the Artist 2025. Світова прем’єра стрічки відбудеться 23 січня на фестивалі Sundance, що вважається головним фестивалем незалежного кіно у США та одним з найвпливовішим у світі. Він відбудеться з 23 січня по 2 лютого в місті Парк-Сіті, Юта, США.

Саме з перемоги на Sundance почалася успішна фестивальна історія дебютного фільму Чернова «20 днів в Маріуполі». Як і минулого разу, фільм, створений Черновим, Frontline та Associated Press, змагатиметься з іншими документальними стрічками зі всього світу в номінації World Cinema Documentary Competition. На фестивалі стрічку представить сам автор.

Основну частину відеопрезентації становлять кадри з фільму, доповнені двома цитатами героїв.

«Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що знаходяться всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни – про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас… У цей історичний час, коли вирішується доля України, ми хотіли наблизити глядачів до поля бою, в окопи, максимально близько до солдатів, щоб показати їхній погляд – тих, хто віддав свої життя, і тих, хто продовжує боротися за свою країну», – говорить Мстислав Чернов.

Нагадаємо, що «2000 метрів до Андріївки» – це друга повнометражна стрічка, яку зняв український режисер, лауреат премії «Оскар», Пулітцерівської премії, премій Гільдій режисерів та продюсерів Америки, BAFTA та Royal Television Society Television Journalism Awards, журналіст Associated Press Мстислав Чернов про російсько-українську війну. Якщо «20 днів в Маріуполі» режисер надав глядачам емоційний і болісний погляд на перші дні російського вторгнення в Україну та його вплив на цивільне населення, то у новій стрічці Чернов і його колега фотограф Associated Press Олександр Бабенко спрямовують камери на українських військових та вражають зображенням життя в окопах.

Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 окремої штурмової бригади, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповану росіянами та оточену мінами Андріївку.

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Зйомки фільму почалися у вересні 2023 року, а вся робота над картиною зайняла майже півтора року. Крім нього та Олександра Бабенко, над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки «Оскар» за «20 днів в Маріуполі». Монтажем також займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).