Єва Нейман розповідає про життя одеситів під час війни

Берлінський кінофестиваль, який відбудеться в столиці Німеччини з 13 по 23 лютого, продовжує оголошувати програму. У секції Forum покажуть два фільми про війну в Україні.

«Час підльоту» Віталія Манського створено у копродукції України, Латвії та Чехії. Події цієї документальної картини відбуваються на заході України. Режисер протягом одного року стежить за життєвим циклом суспільних обрядів скорботи та повсякденних ритуалів, де смерть є розпорядком дня, повідомляє пресслужба фестивалю.

«Коли над морем спалахує блискавка» Єви Нейман створена кінематографістами України та Німеччини. Вдова, яка доглядає за бродячими котами, хлопець, який любить море, філософ, позначений життям... Одеситка Єва Нейман з ніжністю та емпатією показує одеситів, намагаючись дізнатися, про що вони мріють, коли війна знищила будь-яку визначеність.

Події фільму Віталія Манського відбуваються на заході України (кадр з фільму)

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Також до секції Berlinale Shorts увійшов документальний фільм Rückblickend Betrachtet («Оглядаючись назад») режисерського дуету Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі. Фільм представляє Німеччину.

Документальна стрічка досліджує зв'язок між минулим і сучасністю. Вона звертається до історії мігрантів, які будували торгівельний центр для Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, та сучасності, коли це місце стало сценою трагедії – нападу у 2016 році. У фільмі порушують питання пам'яті, зв'язків між поколіннями та впливу історичних подій на сучасний світ.

Нагадаємо, що раніше було анонсовано участь у програмі Forum Expanded відбудеться прем'єра фільму «Спеціальна операція» режисера Олексія Радинського. У картині йдеться про окупацію Чорнобильської АЕС російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Повну програму Берлінале оголосять 21 січня.