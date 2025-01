Фільм «Спеціальна операція» створений на основі записів камер відеоспостереження

На Берлінському кінофестивалі, програмі Forum Expanded, відбудеться прем'єра фільму «Спеціальна операція» режисера Олексія Радинського. У картині йдеться про окупацію Чорнобильської АЕС російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила пресслужба фестивалю.

«Спеціальна операція» – це документальний фільм, створений на основі записів камер відеоспостереження, зроблених під час окупації Чорнобильської атомної електростанції в лютому 2022 року. Фільм без діалогів та коментарів дозволяє глядачам стати свідками подій та злочинів, які чинили російські військові діяли на території ЧАЕС. Сам Олексій Радинський називає свій фільм «доказом».

«“Спеціальна операція” - це також фільм-експеримент: він ставить свою аудиторію в позицію безпосередніх свідків окупації, яка розгортається під час трансляції з камер стеження. Тож для мене важливо, що прем’єра цього фільму на Берлінале пройде саме в секції Forum Expanded, відкритій для експериментального та політичного кіно», – зазначив Радинський. Також режисер додав, що створення фільму стало можливим завдяки зусиллям анонімних працівників ЧАЕС, які ризикували життям, зберігаючи записи під час окупації.

20-й, ювілейний, Forum Expanded у 2025 році презентує 24 проєкти з 21 країни.

Також до участі у Berlinale Co-Production Market відібрали два українських проєкти: «30 днів літа» Анастасії Сороневич та he Earth Is Flat – I Flew Around and Saw It Максима Наконечного.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Berlinale Co-Production Market – це одна з найбільших світових платформ для пошуку партнерів для спільного виробництва та фінансування фільмів.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважають одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу. Відбувається щороку з 1951-го в лютому та демонструє зазвичай понад 400 фільмів у різних секціях.