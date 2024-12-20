Тільда Свінтон була головою журі Берлінале

Берлінський міжнародний кінофестиваль відзначить акторку Тільду Свінтон почесним «Золотим ведмедем» за внесок у кінематограф. Про це повідомила прес-служба фестивалю. Тільда Свінтон отримає нагороду під час церемонії відкриття 13 лютого 2025 року.

«Від діапазону робіт Тільди Свінтон перехоплює подих. У кіно вона привносить стільки людяності, співчуття, інтелекту, гумору та стилю, вона розширює наші уявлення про світ своєю роботою. Тільда – одна із наших кумирів у сучасному кіно, а також уже давно є частиною родини Берлінале», – розповіла нова директорка фестивалю Тріша Таттл.

Рішення Берлінського кінофестивалю також прокоментувала Тільда Свінтон.

«Берлінале став першим кінофестивалем, на якому я колись була, у 1986 році з Дереком Джарменом та його першим фільмом, в якому я знялася, його “Караваджо”. Це був мій портал у світ, якому я присвятила своє життя, світ міжнародного кіновиробництва. Я ніколи не забувала, у якому боргу я перед ним. Я дуже зворушена тим, що саме цей фестиваль так вшанував мене», – наголосила акторка.

Нагадаємо, у 2009 році Тільда Свінтон була головою журі Берлінале. Також вона зіграла знялася у 26 фільмах фестивальної програми, серед яких «Караваджо», який отримав «Срібного ведмедя» на Берліналі у 1986 році, «Сад» (1991), «Пляж» (2000), «Дерек» (2008), «Джулія» (2008), та «Останні та перші люди» (2020). Одним із найвідоміших фільмів за участю акторки є фентезійно-історична драма «Орландо» — екранізація знаменитого роману-біографії Вірджинії Вулф, який виходить в український прокат 2 січня 2025 року.

Тільда ​Свінтон є володаркою премії «Оскар» за найкращу роль другого плану у фільмі «Майкл Клейтон», приз Венеційського кінофестивалю («Едуард II»), премія «Золотий лев» Венеційського кінофестивалю за життєві досягнення (2020) та багато інших нагород.