Американська кіноакадемія оприлюднила шортлисти претендентів на 97-му премію «Оскар» у 10 категоріях (загалом їх 23). Найбільше потенційних номінацій зібрали два мюзикли: «Емілія Перес» (п'ять категорій) та «Wicked: Чародійка» (чотири категорії).

Нагадаємо, що короткі списки оголошують лише у десяти категоріях, у найважливіших, таких, наприклад, як найкращий фільм чи режисура, ми дізнаємося відразу номінантів, яких оголосять 17 січня.

«Емілія Перес» Жака Одіяра обіцяє стати одним із тріумфаторів цьогорічного сезону. У її активі уже приз за найкращу жіночу роль (для чотирьох акторок) Каннського фестивалю та призи Європейської кіноакадемії, зокрема за жіночу роль, режисура та найкращий фільм. Тут картина представлена у категоріях «міжнародний фільм» (його висунула Франція), «грим та зачіски», «оригінальна музика», «звук» та «Оригінальна пісня» (відразу дві композиції El Mal та Mi Camino). Скоріше за все і у головних номінаціях її не обійдуть.

Мюзикл «Wicked: Чародійка» представлений у категоріях «грим та зачіски», «оригінальна музика», «звук» та «візуальні ефекти».

Серед інших помітних претендентів – блокбастери «Дюна: Частина друга», «Гладіатор II» та «Чужий: Ромул».

Нагадаємо також, що короткі списки ще не є номінацією, вони лише є черговим кроком до неї.

Голосування на премію «Оскар» для визначення номінантів у всіх 23 категоріях триватиме з 8 до січня. Номінанти будуть оголошені 17 січня. Нагороди вручатимуть 3 березня.

Короткі списки «Оскара 2025»

Документальний повнометражний фільм

«Досьє Бібі»

«Щоденники чорної скриньки»

«Дагомея»

«Дочки»

«Іно»

«Фріда»

«Голлівудгейт»

«Іншої землі немає»

«Порцелянова війна»

«Квіндом»

«Дивовижне життя Ібеліна»

«Саундтрек до державного перевороту»

«Цукрова тростина»

«Союз»

«Вілл та Гарпер»

У цій категорії є за кого вболівати. Фільм «Порцелянова війна» Брендана Беллома та Слави Леонтьєва розповідає про трьох митців з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри і далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.

У цій категорії маємо два дуже титуловані фільми, які скоріше за все стануть номінантами та змагатимуться за приз. «Дагомея» (Dahomey), фантазійна документальна робота французької режисерки сенегальського походження Маті Діоп, присвячена деколонізаційним процесам повернення культурної спадщини. Картина отримала «Золотого ведмедя» на цьогорічному Берлінале.

Фільм «Іншої землі немає» (No Other Land) також брав участь у Берлінале, де отримав глядацький приз за найкращий документальний фільм. Картина також має в активі чимало інших нагород. Режисери Басел Адра, Хамдат Баллал, Ювал Абрагам, Рейчел Шор розповідають про переміщення палестинців з Масафер Ятта, регіону на Західному березі.



Документальний короткометражний фільм

«У гонитві за Ру»

«Смерть за номерами»

«Вічний батько»

«Я готовий, Страж»

«Інцидент»

«Інструменти серця, що б'ється»

«Зберігач»

«Голос Макайли: Лист до світу»

«Одного разу в Україні»

«Єдина дівчина в оркестрі»

«Планетоходець»

«Квілтери»

«Місце 31: Зої Зефір»

«Урок плавання»

«Поки що він не повернувся»

«Одного разу в Україні» режисерів Бетсі Вест та Тетяни Ходаківської зображує війну очима дітей, які перетворюють руїни своїх дворів на майданчики для ігор, створюють казки, де овочеві армії перемагають загарбників, і продовжують займатися мистецтвом навіть у зруйнованих студіях.

Міжнародний художній фільм

Бразилія, «Я все ще тут»

Канада, «Універсальна мова»

Чехія, «Хвилі»

Данія, «Дівчина зі спицею»

Франція, «Емілія Перес»

Німеччина, «Насіння священного інжиру»

Ісландія, «Дотик»

Ірландія, «Наколінник»

Італія, «Вермільйо»

Латвія, «Потік»

Норвегія, «Арман»

Палестина, «З нуля»

Сенегал, «Дагомея»

Таїланд, «Як заробити мільйони, доки не померла бабуся»

Велика Британія, «Сантош»

Традиційно одна з найцікавіших категорій «Оскара», у якій змагаються найкращі картини з цілого світу. Тут бачимо тих, хто барв участь у Каннському фестивалі. «Емілія Перес» Жака Одіяра, володарка сили-силенної нагород, зокрема володарка титулу «найкращий європейський фільм року». Адвокатку Ріту (Зої Салдана) недооцінюють на роботі, її шеф привласнює собі її заслуги. Проте її оцінив та навіть найняв лідер картелю Манітас дель Монте (Карла Софія Гаскон) для того, аби вона допомогла б йому змінити стать. У такий спосіб Манітас переслідує відразу дві мети: заховатись та здійснити давню мрію. Водночас Ріта має заховати дружину Манітаса (Селена Гомес) у безпечному місці. У тілі Емілії бандит стає благодійником, та займається пошуком зниклих безвісти, а насправді убитих картелями, людей.

Прекрасна робота, гідна усіх можливих номінацій та премій.

«Дівчина зі спицею» – третій повнометражний фільм Магнуса фон Хорна, який назвав картину страшною казкою для дорослих. У центрі історії – життя Кароліни, бідної молодої жінки, чий чоловік зник безвісти на війні. Вона вважає чоловіка вбитим. В неї закохується власник текстильної фабрики і Кароліна вагітніє. Тепер їй доведеться зіткнутися із кошмарною реальністю.

Німеччина висунула «Насіння священного інжиру» іранського режисера Мохаммеда Расулофа. У Каннах цій картині пророкували «Золоту пальмову гілку», проте журі обмежилось спеціальним призом. Іман, суддя-слідчий у Революційному суді в Тегерані. Під час загальнонаціональних протестів його пістолет таємничим чином зникає, і його накриває хвиля параної. Підозрюючи свою дружину Наджме та доньок у причетності до зникнення зброї. 53-річний Расулоф є одним із найвідоміших іранських режисерів, що має чимало нагород на фестивалях, проте його фільми були заборонені в Ірані.



Анімаційне пригодницьке фентезі «Потік. Останній кіт на Землі» від латвійського режисера Ґінца Зібалодіса було презентоване на Каннському кінофестивалі 2024 року. Фільм отримав нагороди на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі, зокрема як найкращий повнометражний фільм. Латвія висунула цю картину на здобуття премії «Оскар» за найкращий міжнародний фільм, проте скоріше за все він змагатиметься і за звання найкращого анімаційного фільму. Нестримний потік води вніс корективи у життя кожної живої істоти на планеті. Чорний кіт довго шукав найвищу суху місцинку, аж поки не потрапив у човен, яким вправно керує капібара. Згодом до них долучилися лемур та золотистий ретривер.

Також у цій категорії представлено й переможці Берлінале «Дагомею».

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«Я все ще тут» бразильського режисера Вальтера Саллеса («Щоденники мотоцикліста») з Фернандою Торресу головній ролі. На Венеціанському кінофестивалі фільм отримав приз за найкращий сценарій. Дія фільму відбувається в Бразилії в 1971 році. Життя матері п'яти дітей різко змінюється після зникнення її чоловіка, колишнього конгресмена.



Багато титулованих картин у цю категорію не потрапили. Наприклад володарка купи нагород «Диявольська лазня» (Австрія) чи «Моє пізнє ліо» (Боснія) володаря «Оскара» Деніса Тановича, «Велика мандрівка» (Португалія) Мігеля Гомеса, володаря нагороди за найкращу режисуру у Каннах, ще одного каннського конкурсанта «Три кілометри до кінця світу» (Румунія). Так що український фільм «Ла Палісіада» опинився у непоганому товаристві.

Грим та зачіски

«Учень. Історія Трампа»

«Бітлджус Бітлджус»

«Інша людина»

«Дюна: Частина друга»

«Емілія Перес»

«Марія»

«Носферату»

«Субстанція»

«Вальсуючи з Брандо»

«Wіcked: Чародійка»

Тут ми бачимо перевтілення акторів у реальних людей: Анджеліні Джолі довелось перетворитись на Марію Каллас («Марія», за цю роль актрисі пророкують номінацію на акторський «Оскар», на «Золотий глобус її вже номінували»), а Себастьяну Стену – у Дональда Трампа («Учень. Історія Трампа»). Демі Мур взагалі довелось старіти та очах у ошелешених глядачів («Субстанція»), а героям «Бітлджус Бітлджус» – померти. Так що конкуренція сильна.



Оригінальна музика

«Чужий: Ромул»

«Добра погана дівчинка»

«Бітлджус Бітлджус»

«Моргни двічі»

«Бліц»

«Бруталіст»

«Претенденти»

«Конклав»

«Емілія Перес»

«Внутрішній вогонь»

«Гладіатор II»

«Обрій: Американська сага. Глава 1»

«Головоломка 2»

«Носферату»

«Кімната по сусідству»

«Сінг-Сінг»

«Шість, тричі вісім»

«Wicked: Чародійка»

«Дикий робот»

«Молода жінка та море»

У цій категорії розгорнулась битва титанів. Тут ми побачимо тих, хто скоріше за все змагатиметься й за найкращий фільм. Два мюзикли, «Емілія Перес» та «Wicked: Чародійка» уже за своїм жанром натякають на потужну музичну складову. Ганс Циммер уже мав нагороду за першого «Гладіатора», тепер спробує отримати й за другого. А от з «Дюнами» в нього цей номер не пройшов. Музику з другої «Дюни» визнали вторинною.

Оригінальна пісня

Forbidden Road з «Роббі Вільямс: Better Man»,

Winter Coat з «Бліц»,

Compress/Repress з «Претенденти»

Never Too Late з «Елтон Джон: Ніколи не пізно»

El Mal з «Емілія Перес»

Mi Camino з «Емілія Перес»

Sick In The Head з «Наколінник»

Beyond з «Моана 2»

Tell Me It's You з «Муфаса: Король Лев»

Piece By Piece з «По шматочках»

Like A Bird з «Сінг-сінг»

The Journey з «Батальйон 6888»

Out Of Oklahoma з «Смерчі»

Kiss The Sky з «Дикий робот»

Harper And Will Go West з «Вілл і Гарпер»

Чудовий плейлист, де ми особисто вболіваємо за «Емілію Перес».

Візуальні ефекти

«Роббі Вільямс: Better Man»

«Чужий: Ромул»

«Повстання штатів»

«Дідпул та Росомаха»

«Дюна. Частина 2»

«Гладіатор II»

«Королівство планети мавп»

«Муфаса: Король Лев»

«Wicked: Чародійка»

«Смерчі»



У цій категорії – дуже різне кіно з потужним візуальним компонентом. Більшості фільмів доведеться цією категорією і обмежитись. Але декілька, такі як «Дюна 2» чи «Гладіатор II» явно мають більші амбіції.

Повний перелік фільмів можна побачити на офіційному сайті «Оскара».