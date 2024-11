Американська кіноакадемія оприлюднила кваліфікаційні списки фільмів, що розглянуть для номінації на нагороди 97-го «Оскара».

Наразі опубліковані списки в категоріях:

Йдеться про картини, що пройшли стадію технічного відбору та відповідають регламенту кінопремії. Серед них – п’ять картин, до створення яких у тій чи іншій мірі має стосунок Україна.

Загалом кваліфікацію пройшли 31 анімаційний фільм, 169 документальних фільмів та 85 міжнародних повнометражних фільмів. Тобто 85 країн.

Україна обрала своїм представником у спробі потрапити до категорії «найкращий міжнародний фільм» картину Філіпа Сотніченка «Ла Палісіада». Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

Польща обрала своїм представником «Під вулканом» Даміана Коцура. У головних ролях – Анастасія Карпенко («Перевізниця», «Я і Фелікс», «Як там Катя?») та Роман Луцький («Відблиск», «Сторожова застава», «Віддана»). Події відбуваються під час останнього дня української сім’ї, яка відпочиває на Тенерифеф. Вони не знають, що їхнє повернення до Києва буде зірвано нападом Росії на Україну.

Три картини увійшли до списку повнометражних документальних фільмів. Це – «Після дощу: вкрадені діти Путіна повертаються додому» (After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home) режисерки Сари МакКарті. У центрі картини – українські діти, викрадені Росією під час війни, включно з Веронікою та Сашком, яких депортували, але згодом повернули на батьківщину. У ньому розповідається про їхній шлях зцілення під час повернення.

Картина Оксани Карпович «Мирні люди» (в міжнародному прокаті Intercepted) побувала в українському прокаті та претендувала також на те, щоб представляти Україну в категорії «найкращий мжнародний фільм». Проте оскарівський комітет обрав «Ла Палісіаду». Кінорежисерка та фотографка Оксана Карпович розповідає про російську воєнну агресію. Фільм повністю побудований на перехоплених телефонних розмовах росіян. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживити.

Фільм «Порцелянова війна» (Porcelain War) режисерів Брендона Белла та Слави Леонтьєва розповідає про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри і далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.

Загалом кваліфікаційні списки містять чимало цікавих картин, що заслуговують на увагу глядачів. Та на окрему розмову, до якої ми повернемось.