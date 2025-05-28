Телеканали Max та HBO назвали акторів, які зіграють головні ролі в серіалі про Гаррі Поттера. Зокрема, роль Гаррі виконає Домінік Маклафлін, Герміони Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут. ZAXID.NET пропонує познайомитися з ними поближче.

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12-річний Домінік Маклафлін уже має досвід зйомок у кіно. Він зіграв одну з головних ролей у комедійному фільмі «Рост» та знявся в телевізійній екранізації роману Мерилін Кей «Обдаровані» на каналі ВВС. Обидва фільми мають вийти на екрани у 2025 році.

Домінік Маклафілін (по центру в помаранчевому світшоті) у серіалі «Обдаровані»

11-річна Арабелла Стентон народилася у 2014 році в Лондоні. Вона грає на сцені лондонського театру Вест-Енд. Зокрема, вона зіграла Матільду Вормвуд у мюзиклі «Матільда» та оповідчку в мюзиклі Ендрю Ллойда Веббера «Зоряний експрес».

Арабелла Стентон на сцені британського театру

Британець Аластер Стаут раніше не знімався у фільмах та серіалах. Він брав участь лише у рекламній кампанії Альберта Бартлетта. За словами авторів серіалу про Гаррі Поттера, на роль Рона Візлі його вибрали через яскраву індивідуальність.

Аластер Стаут на сайті студії Urban Talent

Додамо, що головних героїв серіалу про Гаррі Поттера обрали на кастингу з понад 30 тисяч дітей.