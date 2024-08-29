Український оскарівський комітет оголосив учасників нацвідбору на «Оскар»
Комітет 9 вересня оголосить переможця нацвідбору
Український оскарівський комітет завершив приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію «Оскар-2025» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у комітеті.
У 2024 році в національному відборі братимуть чотири фільми:
- «Будинок "Слово". Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка;
- «Ля Палісіада», режисера Філіпа Сотниченка;
- «Ми були рекрутами» режисера Любомира Левицького;
- «Мирні люди», режисерки Оксани Карпович.
Український оскарівський комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії. Переможця нацвідбору оберуть на засіданні 9 вересня.
Додамо, що до складу Українського оскарівського комітету цьогоріч увійшли 14 режисерів, кінокритиків та продюсерів. Зокрема, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсер Володимир Яценко, продюсер Максим Асадчий, режисерка Марина Степанська. Також до складу комітету входить кінокритикиня та редакторка відділу культури ZAXID.NET Катерина Сліпченко.
Нагадаємо, що український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко у 2024 році отримав премію «Оскар».