Оксарівський комітет назвав фільми, які змагатимуться на нацвідборі

Український оскарівський комітет завершив приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію «Оскар-2025» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у комітеті.

У 2024 році в національному відборі братимуть чотири фільми:

Український оскарівський комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії. Переможця нацвідбору оберуть на засіданні 9 вересня.

Додамо, що до складу Українського оскарівського комітету цьогоріч увійшли 14 режисерів, кінокритиків та продюсерів. Зокрема, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсер Володимир Яценко, продюсер Максим Асадчий, режисерка Марина Степанська. Також до складу комітету входить кінокритикиня та редакторка відділу культури ZAXID.NET Катерина Сліпченко.

Нагадаємо, що український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василіси Степаненко у 2024 році отримав премію «Оскар».