Прокат фільму триває

Фільм «Будинок "Слово". Нескінчений роман» зібрав майже 13 млн грн за три вікенди у прокаті. Фільм подивилося більше 83 тис. глядачів. Прокат триває, так що остаточні касові збори картини будуть відомі пізніше.

У фільмі режисера Тараса Томенка розповідається історія українських письменників доби «розстріляного відродження», яких влада поселила в одному будинку ніби для того, щоб створити ідеальні умови для творчості, а насправді для повного контролю. Там жили Микола Хвильовий, Павло Тичина, Остап Вишня, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний та інші.

Знаменитий будинок «Слово» було збудовано у Харкові у 1927 році за наказом Йосипа Сталіна. Усі письменники «стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму, та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна», – наголошують творці фільму.

Одного дня у будинку з’являється нікому не відомий автор Володимир Акімов. Після його появи у будинку почалися дивні події.

Світова прем'єра фільму відбулася на 37-му Варшавському кінофестивалі у 2021 році, а українська – на фестивалі «Миколайчук OPEN».

Нагадаємо, Тарас Томенко зняв документальний фільм «Будинок “Слово”». Він здобув національну кінопремію «Золота дзиґа» як найкращий документальний фільм. Сценаристкою обох картин була письменниця Любов Якимчук.

У новому фільмі зіграли Остап Дзядек, В’ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Євген Ламах, Ніна Набока, Марина Кошкіна, Валерія Ходос, Роман Ясіновський, Костянтин Темляк та інші.