У прокат виходить український документальний фільм «Мирні люди», який брав участь у Берлінському кінофестивалі й отримав там дві відзнаки. Цього вже достатньо, щоб піти у кіно. Але ми вирішили знайти ще п’ять причин на користь такого рішення.

Про що фільм?

Фільм повністю побудований на перехоплених телефонних розмовах росіян. Вони складають текст фільму. Без жодних коментарів, які зовсім і не потрібні. Візуальним рядом та тлом до тих розмов слугують кадри зруйнованих українських міст та сіл на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Донеччині. Там українці намагаються виживати.

Це фільм про дегуманізацію, тоталітарну російську машину, про насилля та повне відчуття безкарності.

Голоси «мирних», цивільних, матерів, дружин і друзів, розкривають світові очі не лише на хід так званої «спецоперації», а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням.

Режисерка Оксана Карпович

Для режисерки Оксани Карпович фільм став другою режисерською роботою. Вона відома своїм фільмом «Не хвилюйся, двері відчиняться», а напочатку повномасштабного вторгнення працювала локальною продюсеркою для іноземних новин. Також вона є фотографкою.

Фестивальна історія картини

Стрічка «Мирні люди» була у програмах міжнародних фестивалів по всьому світу – від Гонконгу до Нью-Йорка. На Гонконзькому міжнародному кінофестивалі вона отримала Спеціальну відзнаку, а у Кракові – нагороду «Срібний Ріг» режисерці за фільм на соціальну тематику та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси. Українська премʼєра фільму відбулась на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де стрічка була представлена як фільм-відкриття.

Перші реакції західних глядачів

Під час обговорення фільми у глядачів виникло питання, чи не є ці розмови фейками або чи не надто однобоко зроблена вибірка. Режисерка розповіла, що вони разом із французькою монтажеркою Шарлотт Турес прослухали багато годин розмов, і лише одна була нормальною. Вони є у фільмі. Загалом фільм, мабуть, в першу чергу важливий саме для міжнародної публіки, адже українці ціну «героям» картини знають. Але подивитись на це варто, бо фільм дуже добре зроблений.

Міжнародна преса про фільм

Видання Variety підкреслює, що «Фільм показує, чому продовжується ця війна». Тоді як ScreenDaily називає перегляд справжнім «інтелектуальним досвідом». Cineurope пише, що фільм «розкриває разючу розпусту росіян».