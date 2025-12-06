Обранцем Кім Кетролл став 55-річний британець Рассел Томас

Американська акторка Кім Кетролл, відома роллю Саманти Джонс у популярному серіалі «Секс і місто», вчетверте вийшла заміж. Її обранцем став 55-річний Рассел Томас, із якими вони перебувають у стосунках майже 10 років. Про це повідомляє People.

Весілля 69-річної акторки та її 55-річного обранця відбулося 4 грудня у Старій ратуші Челсі в Лондоні. На церемонію запросили лише 12 гостей – родичів та близьких.

Пара познайомилася у 2016 році, коли акторка була гостею програми «Жіноча година» на BBC Radio 4, де тоді працював Рассел Томас. Із того часу стосунки пари були публічними.

Для Кім Кетролл це вже четвертий шлюб. Раніше вона була одружена з Ларрі Девісом, Андре Лайсоном і Марком Левінсоном.

Акторка найбільш відома глядачам завдяки ролі Саманти Джонс у «Сексі і місто», за яку у 2003 році отримала «Золотий глобус» та кілька номінацій на «Еммі». Серед інших популярних її робіт – фільми «Манекен» (1987) та «Поліцейська академія». Після багаторічної перерви Кім Кетролл знову з’явилася в ролі Саманти Джонс у фінальній серії другого сезону серіалу «І просто так…».