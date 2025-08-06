Серіал «І просто так» стартував у 2021 році як продовження «Секс і місто»

Сценарист і режисер Майкл Патрік Кінг, який був автором серіалу «І просто так», офіційно оголосив, що третій сезон стане фінальним для всієї телевізійної франшизи «Секс і місто». Про це йдеться в його заяві в ікс.

«“І просто так”… безперервна розповідь всесвіту “Секс і місто” добігає кінця», – написав Майкл Патрік Кінг.

Він додав, що під час написання фінального епізоду третього сезону зрозумів, що саме це – вдалий момент для завершення історії. Спільно з виконавицею головної ролі Сарою Джесікою Паркер, а також керівництвом HBO вирішили збільшити фінальний сезон із 10 до 12 серій, аби завершити проєкт двосерійним фіналом.

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Серіал «І просто так» стартував у 2021 році як продовження легендарного «Секс і місто», що виходив у 1998-2004 роках. У новому серіалі знову зібралися три з чотирьох основних акторок – Сара Джесіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Кім Кетролл, яка грала Саманту Джонс, до основного складу не доєдналася.