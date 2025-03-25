25 березня відомій голівудській акторці Сарі Джесіці Паркер, яка найбільш відома публіці за роллю Керрі Бредшоу в драматичному серіалі «Секс і місто», виповнюється 60 років. За свою карʼєру вона девʼять разів була номінована на престижну премію «Золотий глобус», чотири рази ставала її лауреаткою, зокрема за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі, а також двічі отримувала премію «Еммі».

ZAXID.NET пропонує пригадати пʼять найяскравіших ролей Сари Джесіки Паркер у фільмах.

«Секс і місто» (1998-2004)

Найбільш впізнавана роль акторки, що принесла їй світову популярність. Серіал роповідає про життя чотирьох подруг, різних за характером і темпераментом, але об'єднаних вільними поглядами на життя. Одна з головних героїнь – Керрі Бредшоу – оповідачка, довкола думок якої побудований кожен епізод. Вона веде колонку у газеті The New York Star. Вона є представницею нью-йоркської еліти, відома унікальним смаком щодо взуття.

«Кохання та інші неприємності» (2006)

У цій романтичній стрічці героїня Сари Джесіки Паркер зустрічає Тріппа, з яким будує стосунки. Однак він виявляється матусиним синочком, що викликає проблеми в їх стосунках. Акторка виконує роль Пауль, яка має допомогти Тріппу зʼїхати від батьків.

«Усі дороги ведуть до Риму» (2016)

Сара грає мати-одиначку Меггі, яка зі своєю донькою вирушає у подорож до тосканського містечка, де Меггі колись часто бувала у молоді роки. Там вона випадково зустрічає Люка, вродливого колишнього коханця, який досі не одружений і живе зі своєю 80-річною мамою Кармен, і це змінює її життя.

«Я не знаю, як вона робить це» (2011)

Акторка грає роль Кейт, яка побудувала успішну карʼєру та має міцну родину. Однак на роботі вона отримує нового клієнта, через якого змушена часто літати до Нью-Йорка. Своєю чергою, її чоловік Річард пішов на роботу, тому родина проводить разом все менше часу. Ситуація ускладнюється з появою нового ділового партнера Кейт, Джека Абельхаммера, який стає джерелом її спокуси.

«Лос-Анджельська історія» (1991)

Комедійний фільм, що розповідає про синоптика Гарріса, який намагається знайти кохання в Лос-Анджелесі. Там він знайомиться з британською журналісткою Сарою МакДауел, роль якої виконує Сара Джесіка Паркер. Між виникають романтичні стосунки, які кидають виклик нормам побачень і кохання.