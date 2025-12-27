Анаталій Суханов помер у лікарні

27 грудня помер актор та телеведучий Анатолій Суханов. Напередодні його госпіталізували у лікарню. Про це повідомив Київський академічний театр «Колесо», у якому працював артист із 2005 року.

«Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!», – зазначила мати актора Олена Чорногуз.

Анатолій Суханов народився у Києві. У 1994 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальностями актор і режисер. Працював викладачем у цьому ж виші та грав на сцені театру «Колесо». Серед його ролей — участь у виставі «СкороВода» за сценарієм Івана Драча.

Анатолій Суханов також був відомий як ведучий дитячих програм «Еники-беники» та «Лего-експрес». Також актор мав досвід роботи у Київському драматичному театрі «Браво» та Київському ТЮГу.