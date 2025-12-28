Незадовго до смерті зірка мала серйозні проблеми зі здоров’ям

Померла Бріджит Бардо — легендарна французька актриса та символ сексуальної свободи. Їй був 91 рік. Інформацію про смерть зірки підтвердив її фонд, передає France Info.

Незадовго до смерті зірка мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Бріджит Бардо в листопаді цього року потрапила в лікарню та перенесла операцію. Її також госпіталізували в січні 2023 року через дихальну недостатність.

За 21 рік карʼєри Бардо зіграла у 48 фільмах, серед найвідоміших — «І Бог створив жінку», «Істина» і «Зневага».

У повоєнній консервативній Франції Бардо стала символом емансипації та сексуальної свободи. Її називають провісницею жіночого руху у Франції, хоча сама акторка не брала в ньому участі. Вона однією з перших зʼявилася оголеною на екрані та значно сприяла лібералізації кінематографу.

Вона пішла з кіно незадовго до свого 40-річчя. Після завершення кінокарʼєри Бардо присвятила себе боротьбі за права тварин і домоглася заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах.