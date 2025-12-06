6 грудня 2022 року від онкологічного захворювання померла відома американська акторка Керсті Еллі. Глядачам вона найбільш відома за ролями у сімейних комедіях 1990-х та 2000-х, де вона зіграла низку знакових ролей. ZAXID.NET пропонує добірку сімейних комедій із Керсті Еллі, які ми памʼятаємо з дитинства.

«Дивись, хто говорить знову» (1989-1993)

Look Who’s Talking

Моллі – майбутня мати-одиначка. Дорогою до пологового вона знайомиться з таксистом Джеймсом, який із цього моменту стає її другом та нянькою для малюка Майка. Зʼясовується, що в малюка ще до народження прорізався внутрішній голос – він усе бачить і розуміє, але ще не вміє говорити вголос. Комедія мала великий успіх і переросла у трилогію.

«Двоє: я і моя тінь» (1995)

It Takes Two

У центрі сюжету – двоє дівчаток, які дуже схожі, але не є рідними сестрами. Діти випадково зустрілися і подружилися на літньому відпочинку й вирішили обмінятися місцями, щоб вплинути на життя близьких: уберегти батька-вдівця однієї від небажаного для доньки шлюбу і закохати його у виховательку іншої дівчинки.

«Вбивча краса» (1999)

Drop Dead Gorgeous

У містечку Маунт-Роуз має відбутися щорічний конкурс краси. Дівчата готуються до суперництва, яке ускладнюється участю в конкурсі Ребеки Ліман – доньки найбагатшого в місті підприємця і колишньої переможниці конкурсу краси. Ця обставина змушує багатьох думати, що результат конкурсу наперед відомий. Водночас напередодні в місті сталося кілька дивних смертей та нещасних випадків.

«В бідності і в багатстві» (1997)

For Richer or Poorer

Бред і Керолін – подружня пара, яка живе в престижному районі Нью-Йорка. Одного разу махінації бухгалтера сімʼї призводять до того, що подружжя звинувачують у податковому боргу на понад три мільйони доларів.

«Розбираючи Гаррі» (1997)

Deconstructing Harry

Гаррі Блок – відомий письменник, який ніяк не може почати писати нову книгу. Він уже отримав і навіть витратив аванс за неї, і тепер мучиться рефлексією, принижуючи себе на кожному кроці. Крім цього, він має вирішити чергову проблему у своїх заплутаних стосунках із численними жінками та друзями. Він має визначитись, кого взяти на вручення літературної премії і врешті він запрошує повію, за допомогою якої викрадає свого сина.