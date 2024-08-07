Головні ролі зіграли Роман Луцький та Анастасія Карпенко

Фільм польського режисера Дам’яна Коцура «Піл вулканом» візьме участь у міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Фільм Анастасія Карпенко («Перевізниця», «Я і Фелікс», «Як там Катя?») та Романом Луцьким («Відблиск», «Сторожова застава», «Віддана») у головних ролях матиме прем'єру у головній програмі фестивалю. У Торонто відбудеться світова прем’єра Under The Volcano.

Події відбуваються під час останнього дня української сім’ї, яка відпочиває на Тенерифеф. Вони не знають, що їхнє повернення до Києва буде зірвано нападом Росії на Україну.

Це другий повнометражний фільм Дам’яна Коцура. Його попередня картини, «Хліб і сіль», отримала спеціальний приз на кінофестивалі у Венеції, а також брала участь у торішньому Одеському фестивалі та побувала в українському кінопрокаті.

Також Дам’ян Коцур разом із Анастасією Солоневич поставив короткометражний фільм «Як це було», який брав участь у Каннському фестивалі.

«Я б дуже хотів, щоб наш фільм охопив більше людей, ніж мій перший фільм, тому що його політичний та соціальний посил є нагальним особливо зараз, коли світ знову палає», – написав режисер.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбудеться з 5 по 15 вересня. Це – найбільший та найстаріший кінофестиваль у Канаді й одна із основних кіноподій Північної Америки. У 2024 році він відзначатиме свою 49-у річницю.

Нагадаємо, фантастична комедія «Ти – космос» українського режисера Павла Острікова візьме участь у фестивальній програмі Discovery («Відкриття») .