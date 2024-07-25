Фантастична комедія «Ти – космос» українського режисера Павла Острікова візьме участь у програмі Discovery («Відкриття») міжнародного кінофестивалю в Торонто 2024 року.

«Написана й знята протягом російського вторгнення до України дебютна художня стрічка Павла Острікова – справжнє диво й цінне нагадування важливості звʼязку в найтемніші часи із кимось, хто розуміє», – йдеться у описі кінострічки на сайті кінофестивалю.

За сюжетом, український далекобійник Андрій (Володимир Кравчук) протягом двох років летить на космічному вантажному судні до найближчої чорної діри. Разом із бортовим комп’ютером Максимом вони мають скинути в чорну діру контейнери з ядерними відходами.

Але раптом планета Земля вибухає, й Андрій залишається єдиною людиною у Всесвіті, доки на зв’язок із ним не виходить лаборантка французької космічної станції Катрін. Андрій і Катрін вирішують летіти назустріч одне одному. Ця подорож триває три довгі роки, протягом яких герої закохуються.

Павло Остріков почав працювати над сценарієм фільму з 2011 року, це буде його повнометражний дебют як режисера. Безпосередньо робота над стрічкою розпочалась у листопаді 2021 року.

«Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе. Ми продовжуємо створювати ті фільми, які подобаються і фестивальній публіці, і широкому глядачу. Відбір фільму на кінофестиваль у Торонто свідчить про велику фестивальну зацікавленість світової спільноти в стрічці. А в тому, що вона стане абсолютним комерційним хітом в Україні, я впевнений. “Ти – космос” – фільм про нас, для нас, з прекрасним актором, який фактично відіграє моновиставу, і з потужним режисером-дебютантом, що не побоявся взятися за таку серйозну тему, пройшов всі складності продакшену і отримав чудовий професійний старт», – каже продюсер стрічки Володимир Яценко.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбувається щороку на початку вересня. Це – найбільший та найстаріший кінофестиваль у Канаді й одна із основних кіноподій Північної Америки. У 2024 році він відзначатиме свою 49-у річницю.