Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» покажуть у програмі Biennale College Films.

У Венеційському кінофестивалі, який стартує 28 серпня, візьмуть участь два українські фільми. Документальну картину Ольги Журби «Пісні землі, що повільно горить» покажуть поза конкурсом, ігровий повнометражний дебют Жанни Озірної «Медовий місяць» – у програмі Biennale College Films.

Стрічка «Пісні землі, що повільно горить» зображує життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного вторгнення. Фільм фіксує зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які зрештою стають трагічною нормою для українців.

«Участь у Венеційському фестивалі відкриває шлях до ширшої аудиторії, фільм побачить більше людей, і ми зможемо поширити безкомпромісні меседжі про війну та російський терор. Фільм створено таким чином, щоб спонукати глядача відчувати», – розповідає режисерка.

Фільм став другою повнометражною документальною роботою Ольги Журби. Дебютна стрічка «Назовні» була відзначена у 2022 році на Берлінському кінофестивалі з прав людини.

У центрі сюжету картини Жанни Озірної «Медовий місяць» – щойно одружені Тарас (Роман Луцький, «Відблиск», «Безславні кріпаки», «Віддана») та Оля (Ірина Нірша), які проводять медовий місяць у новій власній квартирі. Вони захоплені один одним значно більше, ніж тривожними новинами. На світанку 24-го лютого молодята прокидаються від вибухів за вікном.

Режисерка Жанна Озірна – учасниця Berlinale Talents 2020, авторка короткометражних фільмів «Зустріч», «Благодать» та «Дорослий». Співавтором сценарію став Філіп Сотниченко, режисер стрічки «Ля Палісіада», яку українські кінокритики назвали найкращим фільмом року.

До основної програми 81-го Венеціанського кінофестивалю увійшла 21 картина, серед них «Кімната по сусідству» іспанського режисера Педро Альмодовара з Тільдою Свінтон та Джуліанною Мур у головних ролях, друга частина фільму «Джокер» американського режисера Тодда Філліпса, в якому головні ролі виконали Хоакін Фенікс та Леді Гага, «Орден» австралійського режисера Джастіна Курзеля із Джудом Лоу, «Марія» чилійського режисера Пабло Ларрейна.

«Золотого лева» за внесок у кінематограф на цьому фестивалі отримають австралійський режисер Пітер Уїр та американська актриса Сігурні Вівер. Фільмом відкриття стане «Бітлджус Бітлджус» Тіма Бертона.

Фестиваль триватиме з 28 серпня до 7 вересня.

Також оголошено склад журі основного конкурсу:

Ізабель Юппер, французька актриса (президент журі);

Джеймс Грей, американський режисер;

Ендрю Гей, британський режисер;

Агнешка Голланд, польська режисерка;

Клебер Мендонса Фільо, бразильський режисер та продюсер;

Абдеррахман Сіссако, мавританський режисер;

Джузеппе Торнаторе, італійський режисер;

Юлія фон Хайнц, німецькка режисерка;

Чжан Цзії, китайська актриса.

Основна конкурсна програма