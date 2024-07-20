Головний приз отримав фільм Дмитра Мойсеєва «Сірі бджоли».

20 липня відбулась церемонія закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю, під час якої були оголошені лауреати цьогорічного ОМКФ.

Загалом протягом фестивалю, який цього року відбувався у Києві, було 15 програм та ретроспектив, 92 сеанси, з них 56 українських фільмів, понад 40 індустрійних подій.

Нагороди отримали проєкти пітчингу Work in progress. Сертифікат на маркетингові послуги підготовки проєкту до фестивалів отримали проєкти «Талант» Анастасії Ярмаленко та «Дівія» Дмитра Грешка. Приз від Київстар ТБ вручили проєкту Антона Штуки «Останній Прометей Донбасу». А головний приз пітчингу Work in progress здобув проєкт Сергія Касторних «Мишоловка».

У міжнародній європейській конкурсній програмі. Найкращим європейським фільмом журі у складі Мачека Хамели, Ани Роши де Соуза та Ірини Островської визначило стрічку «Майже нічого» Ґжеґожа Дембовського.

«Для мене велика честь бути тут і бути частиною цього кінофестивалю. Я неймовірно радий познайомитися з усіма вами... Сподіваюся, що мій наступний фільм буде представлений на Одеському кінофестивалі в Одесі», – сказав Ґжеґож Дембовський, режисер фільму «Майже нічого».

Спеціальні відзнаки міжнародного конкурсу отримали фільми «Секс» Даґа Йогана Гауґерюда та «Чорничні мрії» Елени Мікаберідзе.

Свій приз журі FIPRESCI вручило режисерові, бойовому офіцеру ЗСУ Євгену Мазуренку за його фільм-дебют «Сопілка Перуна».

«Дякую творчій команді, сім'ї та друзям, моїй бригаді, хлопцям, які знімалися в фільмі та жили в ньому. Я дуже сподіваюся, що фільм матиме життя далі, і його побачить більше людей. Я старався зняти його для того, щоб підняти бойовий дух усім нам», – зазначив Євген Мазуренко, режисер фільму «Сопілка Перуна».

Приз за найкращу пісню до фільму вручили фільму «Киснева станція» Івана Тимченка. Цей приз на ОМКФ вручали вперше.

Журі національного конкурсу Аліса Коваленко, Ліза Марі Руссо, Сахра Карімі, Ванда Адамік Грицова та Майк Фіггіс обрали найкращий український повнометражний документальний фільм, яким стала стрічка «Глядєлов» Ксенії Кравцової.

«Документальне кіно – доволі суб'єктивна історія: кожен автор має власний погляд, кожен із режисерів наближає нас до перемоги. На жаль, Олександр Глядєлов зараз не міг бути з нами, адже він в цей час знаходиться у Краматорську», – сказала режисерка Ксенія Кравцова.

Володарем «Дюка» у номінації «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» стала стрічка Дмитра Мойсеєва «Сірі бджоли».

«Я хочу подякувати всій групі, яка закінчила цей проєкт, який зупинився 22 лютого 2022 року в місті Сєвєродонецьк. Але через рік він був завершений. Я хочу подякувати всім захисникам, завдяки яким ми можемо знімати та дивитись кіно. Я хочу подякувати глядачам, які приходили і дивилися кіно. Я хочу подякувати Одеському кінофестивалю, який розуміє силу українського кіно», – сказала продюсерка фільму Іванна Дядюра.

Спеціальні дипломи Національного конкурсу отримали фільми «Яса» Сергія Маслобойщикова та «Киснева станція» Івана Тимченка.

Фестиваль закрила генеральна директорка фестивалю Анна Мачух, яка, мабуть, висловила бажання усіх його учасників та глядачів: «Сподіваємось – до наступного року в Одесі!».