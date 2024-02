На зйомках фільму« Дівія»

Вийшов тизер майбутнього документального фільму «Дівія» від режисера Дмитра Грешка. Документальний фільм-спостереження «Дівія» присвячено впливу повномасштабного вторгнення та російської агресії на природу України. Цей фільм стане частиною боротьби України за притягнення Росії до відповідальності за спричинену шкоду довкіллю.

Проект брав участь у багатьох пітчингах та кіноринках по всій Європі, серед яких Sunny Side of the Doc 2023, EURODOC 2023, The Baltic Sea Docs 2023, East West Talent Lab, Documentary Industry Days of Odesa International Film Festival у партнерстві з B2B Doc - Baltic to Black Sea Documentary Network, та зокрема на кіноринку CBD DOC Leipzig проект фільму «Дівія» був визнаний найкращим східно-європейським кінопроєктом та отримав нагороду від Current Time Tv.

На даний момент, фільм перебуває на етапі пост-продакшину та планується до релізу в кінці року. Продюсеркою проекту є Поліна Герман, ежисер та монтаж: Дмитро Грешко.

Дмиро Грешко є автором зворушливого та дотепного фільму «Між небом та горами». У той час як весь світ зупинився під час пандемії коронавірусу, жителі гірського села Колочава на Закарпатті, живуть звичним життям. Тільки працівниці сільської станції швидкої допомоги знають, що відбувається насправді.

Його інший фільм «Король Лір. Як ми шукали любов під час війни» розповідає про те, як ужгородський режисер ставить трагедію Шекспіра, залучаючи до роботи внутрішніх переселенців.