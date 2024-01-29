Фільм розповідає історію трьох українських художників з Харкова

На американському фестивалі незалежного кіно Sundance нагороду отримав документальний фільм про війну в Україні «Порцелянова війна». Картина здобула Гран-прі за документальний фільм у конкурсі фільмів США, йдеться на сайті фестивалю.

Фільм розповідає історію трьох українських художників Слави Леонтьєва, його дружини Анни Стасенко та Андрія Стефанова. Вони залишалися у Харкові та під постійними ракетними обстрілами створюють порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будинки.

«Як продовжувати жити, коли все, що ти любиш, зазнає жорстокої атаки? Фільм "Порцелянова війна" доводить, що можна навчитися давати відсіч, використовуючи всі наявні інструменти, в тому числі й мистецтво, щоб уникнути знищення», – йдеться в описі стрічки.

Режисерами стрічки стали американець Брендан Белломо та герой фільму Слава Леонтьєв. Оператором був Андрій Стефанов. Одна зі сценаристок картини Аніела Сідорська пояснила, що співпрацю з художниками планували ще до повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого 2022 року автори фільму вирішили розповісти іншу історію.

Фільм поєднує документальне кіно та анімацію, адже порцелянові вироби у картині оживають

Повний список переможців кінофестивалю Sundance-2024 можна побачити тут.

Кінофестиваль Санденс (Sundance Film Festival) – найбільший фестиваль незалежного кіно у США. Його організатором є Інститут Санденс, заснований американським актором та режисером Робертом Редфордом у 1981 році для сприяння появі нового, незалежного бачення в американському кіно.Проходить щороку в січні, у Парк-Сіті (штат Юта). Цього року кінофестиваль Санденс був 40-м. У 2023 році приз глядацьких симпатій отримала картина «20 днів у Маріуполі».