Триває 13-й Тиждень австрійського кіно, який розпочався у Києві та уже побував у Чернівцях, Вінниці та Харкові. 15 травня він відкриється у Львові та триватиме до 18 травня.

До програми фестивалю ввійшло 5 фільмів-учасників Берлінале, Венеційського кінофестивалю, Локарно та інших.

Фестиваль проводять посольство Австрії в Україні спільно з кінокомпанією«Артхаус Трафік».

По завершенню Тижня австрійського кіно його генеральний партнер Amic Energy передасть на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю. Після фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази добірки австрійських фільмів у своєму місті в межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Повна програма:

«Павич», режисер – Бернгард Венґер

Маттіас – справжній майстер своєї справи. Потрібен «вихований хлопець», який сподобається друзям? Чи «ідеальний син», який створить правильне враження на бізнес-партнерів? А може, вам треба напарник для суперечок? Що б це не було – просто орендуйте Маттіаса! Він бездоганно вживається в будь-яку роль. Але найскладніше – це бути собою.

«Любі Прекрасні Кохані», режисер – Юрій Речинський (на головному фото)

Dear Beautiful Beloved – це кінолітопис, що фіксує, як українці вибудовують стратегії виживання в реальності, де надзвичайний стан став новою нормою. Це історія про силу маленьких проявів турботи, які здатні рятувати життя й повертати гідність тим, кого її позбавили.

«Тушкована свинина», режисер – Андреас Шмідт

Приватний детектив Фло Кієнцль разом із прийомним братом і колишнім в’язнем Едді Ковачем намагається викрити корумпованого свинаря та кандидата в мери Бенні Яґшиця, у якого купа скелетів у шафі.

«Як бути нормальним і химерності іншого світу», режисер – Флоріан Похлатко

Після виходу з психіатричної лікарні Пія повертається додому та намагається впоратися з життєвими труднощами – від роботи до стосунків. Їй доводиться водночас взяти під контроль власне психічне здоров’я та зіштовхнутися з суспільними стереотипами в пошуках стабільності.

«З поверненням, крихітко», режисер – Андреас Прохаска

Юдіт, лікарка з непростим минулим, отримує у спадок будинок від родини, яка колись її зреклася. Вирушивши до австрійського села, щоб швидко продати його, вона опиняється у вирі моторошних видінь і спогадів, що розмивають межі реальності. Чим глибше вона занурюється в таємниці дому, тим сильніше втрачає контроль над простором, часом і власною свідомістю. Чи зможе вона вибратися з цього кошмару, якого не вдалося уникнути її матері?