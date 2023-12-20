У рамках 53-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю відбудеться прем’єра українського художнього фільму «Сірі Бджоли» Дмитра Мойсеєва.

Стрічка, знята за мотивами однойменного роману Андрія Куркова, буде представлена в основному конкурсі фестивалю – «Tiger competition».

Фільм «Сірі Бджоли» розповідає про тих, хто живе на війні на сході України. Тут, в «сірій зоні» у невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє «ворогів дитинства». Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Головні ролі в фільмі виконують Віктор Жданов («Кіборги», «Спіймати Кайдаша») та Володимир Ямненко («Дике поле»).

Режисер та автор сценарію – Дмитро Мойсеєв («Такі красиві люди», «Час хризантем»), продюсерка –Іванна Дядюра («Кіборги», «Чужа молитва», «Хайтарма», «Ми є. Ми поруч»).

«Знімати сіру зону безпосередньо в сірій зоні я відмовилася категорично, але режисер з оператором однаково наблизилися до неї так, як тільки було можливо, – обрали село Вовчоярівка під Сєвєродонецьком. І там ми почали знімати проект “Сірі бджоли” – в середині лютого 2022 року», – згадує продюсерка Іванна Дядюра.

Звісно, в перші місяці повномасштабного вторгнення проект був заморожений.Відновили зйомки улітку, нові локації знайшли пд Києвом.

53-й кінофестиваль у Роттердамі (IFFR) відбудеться у Нідерландах з 25 січня по 4 лютого 2024 року. Повну програму основного конкурсу можна побачити тут. Очолить журі конкурсу багаторічний директор Венеціанського фестивалю Марко Мюллер.

Нагадаємо, минулого року на 52-му Роттердамському фестивалі відбулась прем’єра фільму «Ля Палісіада», де він отримав нагороду Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). У січні картина виходить в український прокат.

На головному фото кадр з фільму.