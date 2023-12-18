Всеукраїнська прем’єра «Ля Палісіади» – 11 січня 2024 року

Вийшов трейлер українського фестивального хіта Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада». Іронічний детектив про українські 90-ті, що встиг отримати міжнародне визнання та прихильність кінокритиків, вийде в прокат 11 січня.

Стрічка режисера Філіпа Сотниченка пропонує згадати українські 90-ті поза російськими наративами, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки та який шлях ще належить пройти. «Ля Палісіада» знайомить із важливими сторінками минулого у нашій країні та є першим фільмом, що розповідає про смертну кару в Україні.

Дія відбувається у 1996 році, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують вбивство колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Трейлер, як і фільм, поєднує два покоління українців – народжених у 90-ті та їхніх батьків. Він підкреслює один з головних меседжів стрічки: ми – діти своїх батьків, а наслідки не такого далекого минулого безпосередньо впливають на наше майбутнє. Але чи здатні ми не повторювати патерни поведінки і прожити інше життя?

«Я не хотів робити фільм про 90-ті. Я хотів поговорити про сучасність, в якій ми опинилися. Ми відтворили той час відштовхуючись від архівних матеріалів та вивчаючи побут кінця ХХ століття. Хотіли створити відчуття 90-х, які лишили свій суттєвий відбиток на декількох поколіннях. Це фільм – спогад. В якому ви можете спробувати відчути історію розвитку особистості різних персонажів стрічки. Фільм може здатися складним, але він простий і місцями навіть смішний», – розповідає режисер Філіп Сотниченко.

Робота над фільмом тривала 5 років. Автори винайшли самобутнє візуальне рішення, що підкреслює відповідний історичний період. Для цього оператор стрічки Володимир Усик («Папині кросівки», «Назовні», «Крим, як це було») вирішив використовувати знімальну техніку саме того часу, який хотілося відобразити на екрані.

Для відтворення атмосфери часу, естетики зйомки, костюмів, декорацій та навіть характерів персонажів творці відштовхувались від архівних матеріалів. А художник з костюмів Володимир Кузнецов шукав рідкісний одяг всюди – від домашніх гардеробів членів знімальної групи та секонд-хендів до музею МВС та колишніх міліціонерів, які працювали в ті часи.

Світова премʼєра стрічки відбулася під час 52-го Роттердамського міжнародного кінофестивалю в основному конкурсі Tiger Copmetition, де «Ля Палісіада» отримала нагороду Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). А в грудні цього року український фільм було номіновано на премію Європейської кіноакадемії у категорії «Відкриття року». Також «Ля Палісіада» була визнана «Найкращим повнометражним фільмом» на престижних кінофестивалях у Вільнюсі (28 Vilnius International Film Festival «Kino Pavasaris») та Турині (41-го Torino Film Festival). Філіп Сотниченко отримав приз «Серце Сараєво» за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі в Сараєво, а оператор Володимир Усик отримав відзнаку за найкращу операторську роботу під час Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві. В Україні «Ля Палісіада» стала найкращим повнометражним ігровим фільмом року за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

У фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц, а також сучасні українські художники Ярема Малащук та Сана Шахмурадова.

За пошук головних акторів відповідала кастинг-директорка Алла Самойленко («Довбуш», «Люксембург, Люксембург», «Мої думки тихі», «Ти мене любиш?» та інші).

Всеукраїнська прем’єра «Ля Палісіади» – 11 січня 2024 року.