У п’ятницю,12 липня, розпочинається 15-й Одеський кінофестиваль. Ми обрали десять фільмів, яких чекаємо з особливим нетерпінням. І оскільки традиційно основна увага прикута до нового українського кіно, серед численних фестивальних програм лідирує національний конкурс. Фестиваль триватиме до 20 липня, саме у цей день оголосять переможців.

«Божевільні»

реж. Денис Тарасов, Україна, національний конкурс

Дія фільму розгортається в 70-ті роки ХХ сторіччя. Тема фільму, вперше порушена в художньому кінематографі, відкриває одну з найганебніших і найстрашніших сторінок історії СРСР. Мова йде про так звану «каральну психіатрію», яку використовувало КДБ у боротьбі з політичними та релігійними дисидентами. Головний герой фільму – молодий чоловік, який хоче почуватися вільним у своїй країні – слухати улюблений рок, носити довге волосся… Однак його прагнення до особистої свободи стикається з жорстокістю системи країни, де використовуються найганебніші методи контролю над такими, як він.

«Дім за склом»

реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр, національний конкурс

Життя амбітної архітекторки Вікторії кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проект.

«Киснева станція»

реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина, національний конкурс

1980, СРСР. Багатолітній політв’язень та невтомний борець за права кримських татар Мустафа Джемілєв відбуває чергове заслання в якутському селищі Зирянка. Тим часом троє людей прямують до нього через величезну країну, і наміри в них дуже різні – побачити, знищити, захистити.

«Сірі бджоли»

реж. Дмитро Мойсеєв, Україна, національний конкурс

В «сірій зоні» АТО, в невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

«Кілометр»

реж. Ганна Тиха, Україна

Стрічка розповідає про ситуацію, в якій опинилася родина Любих. Коли російські війська почали наступ на Київ, всі члени родини, крім Романа, перебували у будинку в Ірпені, що дуже швидко опинився на межі окупації. Не маючи змоги потрапити в будинок і побачитись з рідними, Роман близько місяця щодня працював на ірпінському напрямку аеророзвідником. Перебуваючи на відстані в межах кілометру від рідних, він спостерігав переміщення ворога і нерідко пролітав над їхнім будинком.

«Конотопська відьма»

реж. Андрій Колесник, «Гала-прем'єри»

За сюжетом, прадавня відьма з Конотопу завдає мученицької смерті загону російських окупантів, які вбили її коханого. Охоплена жагою до помсти, відьма розпочинає свій кривавий шлях розплати. Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню – відьма упивається пекельним болем кривдників – але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла?

«Види доброти»

реж.: Йорґос Лантімос, «Гала-прем'єри»

Фільм складається з трьох новел, де грають, як і в «Бідолашних створіннях», Віллем Дефо, Емма Стоун (вона також зіграла у «Фаворитці, також анонсовано ще два спільних проекти Лантімоса та Стоун), Маргарет Куоллі («Прибиральниця»), Джессі Племонс («Під владою пса»), в якого тут справжній бенефіс. Вони грають у всіх трьох новелах, віртуозно жонглюючи образами. Об’єднує три новели – «Смерть RMF», «RMF літає» та «RMF їсть сендвіч» – епізодичний безсловесний персонаж RMF, якого грає нікому не відомий актор.

У новій картині Лантімос нібо повертається до своїх ранніх абсурдних картин, але зовсім на новому рівні. Це дуже жорсткий, навіть цинічний фільм, де запросто відрізають пальці, вбивають незнайомця та ріжуть собаці лапу.

Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі в Каннах.

«Субстанція»

реж. Коралі Фаржа

Сатиричний трилер режисерки Каролі Фаржа («Помста») «Субстанція» отримала приз цьогорічного Каннського фестивалюза найкращий сценарій. Також фільм вважався одним із фаворитів серед претендентів на «Золоту пальмову гілку».

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур), справжня суперзірка, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує, що прийшов час для її пенсії. І тоді в житті Елізабет з’являється загадковий препарат для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу, кращу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі) і наслідки існування двох жінок з однією свідомістю стають непередбачуваними…

Zinema

реж. Корній Грицюк, документальні гіти

Zinemа – це повнометражний документальний фільм, який досліджує пропаганду, ксенофобію та шовінізм в російському кінематографі від 1990-х і до сьогодні. Автор розповідає історію сучасної Росії, використовуючи кадри з популярних художніх фільмів і серіалів, змішуючи їх з інформаційним російським контентом (новини, політичні ток-шоу, опитування росіян на вулиці, інтерв'ю російських кінематографістів). У своєму дослідному фільмі Корній приходить до висновку: російське художнє кіно – це абсолютна пропаганда війни, ксенофобії та шовінізму, причому не лише щодо України, а й інших народів.