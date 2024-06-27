Сергій Жадан став одним із героїв проєкту

На 15-му Одеському міжнародному кінофестивалі покажуть фільми в межах спецпоказу документального проєкту «Культура vs війна», ініційованого Асоціацією «Дивись українське!» у квітні 2022 року задля фіксації та донесення правди про війну Росії проти України крізь історії боротьби відомих митців. Проєкт складається з 7 документальних фільмів, виставки документальних військових фото та артбука. Режисером стрічок став Кадім Тарасов, оператор-постановник – Юрій Грузінов.

До спецпоказу на 15-му Одеському МКФ увійшло 4 короткометражні фільми проєкту:

«Культура vs війна. Сергій Михальчук» – стрічка про відомого українського кінооператора, володаря Срібного ведмедя Берлінале. Сергій Михальчук зняв близько 40 фільмів, 4 з яких висувались на номінацію премії «Оскар». Герой фільму є лауреатом першої премії за найкращу операторську роботу кінофестивалю в Сан-Себастьяні, лауреатом премії «Золота Дзиґа» в номінації «Найкращий оператор-постановник». Оператор-постановник таких відомих фільмів: «Мамай», «Поводир», «Дике поле», «Довбуш». Наразі Сергій Михальчук є військовослужбовцем ЗСУ. Задокументовані ним наслідки війни Росії проти України є доказами злочинів російської армії у Військовому трибуналі Гааги.

«Культура vs війна. Ахтем Сеїтаблаєв» – фільм про кримськотатарського режисера, актора та продюсера, очільника Кримського дому в Україні. Ахтем Сеїтаблаєв – режисер відомих стрічок «Захар Беркут», «Кіборги», «Чужа молитва», «Мирний 21», «Хайтарма» та ін. Нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест», лауреат театральної премії «Київська пектораль» та премії імені Василя Стуса. Із початком повномасштабного вторгнення служить у лавах ТрО.

«Культура vs війна. Сергій Жадан» – історія про відомого українського поета, прозаїка, драматурга, сценариста, перекладача й музиканта. Сергій Жадан – найбільш перекладений іноземними мовами сучасний український письменник, триразовий лауреат премії «Книга року BBC», 2017-го отримав премію імені Василя Стуса. 2022-го року митця висунули на Нобелівську премію з літератури. Окрім цього, він є засновником та учасником популярного українського гурту «Жадан і Собаки». Із початком великої війни Росії проти України Сергій Жадан активно займався волонтерством для допомоги воїнам, цьогоріч вступив до лав 13-ї бригади НГУ «Хартія».

«Культура vs війна. Антитіла» – фільм про музикантів українського гурту «Антитіла», учасники якого з першого дня повномасштабного вторгнення змінили свої музичні інструменти на зброю, ставши на захист України у складі бойового батальйону. Музиканти брали безпосередню участь у боях за Харківську область. Із весни 2023-го року гурт виступає з концертами по всьому світу, привертаючи увагу до подій в Україні та збираючи гуманітарну допомогу й кошти для Збройних Сил України.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в місті Київ.