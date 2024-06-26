На 15-му Одеському міжнародному кінофестивалі презентують ретроспективу «10 років. Україна у вогні», до якої увійшло 9 стрічок (5 ігрових та 4 документальних), присвячених історичним подіям 10-річної війни, що триває: від Революції Гідності, воєнних дій на сході України до повномасштабного вторгнення.

Фільми з ретроспективи:

«Атлантида», реж. Валентин Васянович, 2019, на головному фото

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Маючи під ногами заміновану пустелю, на яку перетворилася колись багата земля, герой вперто шукає причини, аби тут залишитися. Найскладнішим випробуванням для нього стає прийняття своєї травмованої особистості, яка зазнала суттєвих змін під час воєнних дій.

«Додому», реж. Наріман Алієв, 2019

Втративши старшого сина внаслідок війни на сході України, кримський татарин Мустафа приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх стосунках.

«Кіборги», реж. Ахтем Сеїтаблаєв, 2017

У фільмі зображено історію захисників Донецького аеропорту під час кількох тижнів у вересні 2014-го. Українські військові четвертий місяць відбивають атаки супротивників, які прагнуть отримати одну з ключових точок для базування й перекидання військ. В аеропорті знаходяться три типи військових: добровольці, військові служби України, мобілізовані. Тут їхні долі міцно переплітаються…

«Маріуполіс», реж. Мантас Кведаравічюс, 2016

Фільм зняв литовський режисер-документаліст, який загинув у Маріуполі у квітні 2022-го року. У стрічці задокументовано життя Маріуполя, морського міста, що опинилося за два кроки від зони бойових дій на сході України. Глядачі мають змогу побачити повсякдення жителів оточеного міста. Чоловік лагодить рибальську сітку і виходить в море. Для робітників на фабриці організовано невеликий концерт – щира гра скрипаля розчулює їх до сліз. Бомби падають в море, але люди вже звикли…

Це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест, що допоможе зрозуміти, хто справжні герої нашого часу. Фільм розкриває характери восьми бійців 3ОШБр: не лише як професійних військових, але й як людей, філософів, звичайних хлопців, які мають мрії про сім’ї та мирне життя в своїй країні. Історію розповідає рекрут, який опинився біля найкрутіших «тигрів» в день збору на завдання. Подорож розпочинається на базі підрозділу, а згодом провадить глядача на лінію зіткнення.

«Міф», реж. Леонід Кантер, Іван Ясній, 2018

Історія Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. Василь народився у Львові, але прожив у Франції 19 років, де мав успішну кар’єру на світових оперних сценах, вірних друзів та кохання. Під час Революції Гідності він очолював акції протесту у Франції, волонтерив на потреби України. Здавалося б, робив більш ніж достатньо. Утім, коли до його країни прийшла війна, він вирішив покинути сцену та приєднатися до лав добровольців. Василь «Міф» Сліпак загинув від кулі снайпера.

2014-й, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Ніхто з героїв не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування й не надто орієнтується на місцевості. Утім саме вони стають причиною грандіозного провалу масштабної операції ворога…

Фільм-антологія, що складається з п’яти новел. Події відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають під час війни. П’ять розбитих доріг, п’ять типів стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

«Сильніше, ніж зброя», Українське кінооб'єднання «Вавилон'13», 2014

Це розгорнуте полотно драматичних подій Революції Гідності та російсько-української війни: від стихійної спроби захоплення будівлі президентської адміністрації 1 грудня 2013 року до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту восени 2014-го. У стрічці немає жодного неправдивого чи симульованого кадру – фільм нагадує сплав, у якому показ драматичних подій перетікає в осмислення шляхів творення нового суспільства, а мистецьке переживання зафіксованої документальної реальності для глядача є потужнішим та впливовішим, аніж ігрове кіно.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 до 20 липня 2024 року у Києві.