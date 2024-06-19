Оголошено учасників національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю
До програми увійшли 10 повнометражних стрічок
До теми
До Національної конкурсної програми 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться з 12 до 20 липня, увійшли 10 повнометражних фільмів. За нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки. Переможці національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: найкращий український повнометражний ігровий фільм та найкращий український повнометражний документальний фільм. Нагадаємо, цього року фестиваль відбудеться у Києві з 12 до 20 липня.
Ігрові фільми:
- «Божевільні», реж. Денис Тарасов, Україна
Дія фільму розгортається в 70-ті роки ХХ сторіччя. Тема фільму, вперше порушена в художньому кінематографі, відкриває одну з найганебніших і найстрашніших сторінок історії СРСР. Мова йде про так звану «каральну психіатрію», яку використовувало КДБ у боротьбі з політичними та релігійними дисидентами. Головний герой фільму – молодий чоловік, який хоче почуватися вільним у своїй країні – слухати улюблений рок, носити довге волосся… Однак його прагнення до особистої свободи стикається з жорстокістю системи країни, де використовуються найганебніші методи контролю над такими, як він.
- «Діло Безп'ятого», реж. Валерій Шалига, Україна
Заможний селянин Герасим Калитка хоче купити землю свого збіднілого сусіда, але йому не вистачає грошей. Мати багато землі – це його мрія і він йде на нечисту оборудку. Невідомий пропонує йому придбати за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих грошей. Калитка разом з кумом Савкою купують ці гроші. Та замість грошей їм продають чистий папір. У відчаї Калитка хоче повіситись, та його рятують. Жадібність героя мало не закінчилася трагедією, але він і далі продовжує мріяти про землю.
- «Дім за склом», реж. Тарас Дронь, Україна, Румунія, Польща, Кіпр (на головному фото)
Життя амбітної архітекторки Вікторії кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проект.
- «Киснева станція», реж. Іван Тимченко, Україна, Чехія, Словаччина
1980, СРСР. Багатолітній політв’язень та невтомний борець за права кримських татар Мустафа Джемілєв відбуває чергове заслання в якутському селищі Зирянка. Тим часом троє людей прямують до нього через величезну країну, і наміри в них дуже різні – побачити, знищити, захистити.
- «Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв, Україна
В «сірій зоні» АТО, в невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись для суперечливого, але необхідного спілкування. В кожного життя не склалось по-своєму, і обидва мають час його переосмислити. Мало зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.
- «Яса», реж. Сергій Маслобойщиков, Україна
Рік 2015. Матір Ганну та подругу Дарку об'єднують спогади про Даню, який загинув у 2014 році на Майдані. Життєвий шлях Ганни пройшов від активістки Майдану 2004 року до державного службовця високого рівня. Через стосунки між двома жінками з'ясовується, що Ганна була пов'язана з корупцією, яка призвела до мафіозного реваншу в Україні у 2010 році, а згодом – до Революції Гідності у 2014 році. Ганна все більше переконується у залежності своїх особистих дій і смерті сина.
Документальні фільми:
- «Глядєлов», реж. Ксенія Кравцова, Україна
Олександр Глядєлов – український майстер документальної чорно-білої фотографії. Фільм-спостереження запрошує у мандрівку разом з фотографом від Києва і Бучі до Харкова, Одеси та Іловайська, від 1990-х до 2022, від безпритульних вуличних дітей до страшних воєн, розв'язаних росією.
- «Кілометр», реж. Ганна Тиха, Україна
Стрічка розповідає про ситуацію, в якій опинилася родина Любих. Коли російські війська почали наступ на Київ, всі члени родини, крім Романа, перебували у будинку в Ірпені, що дуже швидко опинився на межі окупації. Не маючи змоги потрапити в будинок і побачитись з рідними, Роман близько місяця щодня працював на ірпінському напрямку аеророзвідником. Перебуваючи на відстані в межах кілометру від рідних, він спостерігав переміщення ворога і нерідко пролітав над їхнім будинком.
- «Обережно! Життя триває», реж. Антон Штука, Україна
Вуличний художник з Харкова їде до звільненого міста Ізюм, що за 60 км від лінії фронту. Художник малює свої роботи на вулицях зруйнованого під час російської окупації міста, знайомиться з місцевими мешканцями. Один із них – Володимир, місцевий, що втратив половину родини під час обвалу будинку. Взаємодія та спостереження за роботою художника надихають Володимира почати змінювати своє життя.
- «Сопілка Перуна», реж. Євген Мазуренко, Україна
Фільм, заснований на відеоматеріалах, знятих безпосередньо на бойовій позиції. «Сопілка» – це кодова назва пушки для радіопереговорів. Образно вона нагадує сопілку, і такий інструмент пасував би богу грому Перуну. Герої фільму – воїни-артилеристи. Різні люди у мирному житті, на війні вони знаходяться в одному обмеженому просторі на декілька сот метрів посадки та несуть службу, неначе древні жерці язичницького племені в сакральному місці. І їхній вівтар – це гармата.